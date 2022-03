Usac Rivarolo, gli impegni delle giovanili

Inizia oggi con lo scontro decisivo per la qualificazione alla fase TOP dell'U19 Gold la settimana delle giovanili Usac Rivarolo. Alle 20.30 al Polisportivo di Rivarolo Usac e Biella Next si affrontano per la loro penultima partita della prima fase. I rivarolesi devono vincere per qualificarsi, i Biellesi potrebbero rimediare a una sconfitta battendo la PNC domani. Domenica si ritorna in campo, sempre in casa, contro Chivasso.