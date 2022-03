Il Fenera Chieri ’76 sfida la Nazionale Italiana Polizie Locali

Un’amichevole diversa da qualunque altra il Fenera Chieri ’76 maschile abbia mai giocato finora, in un palazzetto diverso dagli altri. È il test match che attende i ragazzi di Mimmo Specchia al PalaRuffini, tempio della grande pallavolo torinese. Li vedrà opposti alla Nazionale Italiana Polizie Locali allenata da Lorenzo Guarnieri. La gara è in programma lunedì 7 marzo a partire dalle ore 20.30 , con ingresso da viale Bistolfi n. 10. Madrina d’eccezione della serata, la campionessa del mondo Simona Rinieri .

Trait d’union fra le due squadre è Marco Simonetti, palleggiatore del Fenera Chieri ’76 (oltre che viceallenatore del Club76 Reale Mutua Fenera Chieri impegnato nei campionati di B2 e Under 18 femminili) e anche giocatore della selezione azzurra. Disputerà la prima parte dell’amichevole con la nazionale Polizie Locali, per concluderla poi con i compagni biancoblù.

L’amichevole servirà alla squadra di Mimmo Specchia per preparare il finale di stagione nel campionato di serie B, dove al momento occupa nel girone A il quinto posto con 23 punti a sole 2 lunghezze dal terzo gradino del podio. Il Fenera Chieri ’76 tornerà poi in campo già il giorno successivo, martedì 8 marzo (ore 21), al PalaFenera, per il recupero con l’Acqui Terme primo in classifica.