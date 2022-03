“Cuneo Volley per la Scuola”, segui l’A2 e aiuterai il tuo Istituto!

Il Cuneo Volley , Club di pallavolo maschile della Città di Cuneo, lancia la nuova iniziativa sociale volta al sostegno delle scuole in provincia di Cuneo. Per ogni ingresso pagante, la società sportiva devolverà il 20% del biglietto alla scuola indicata dal partecipante al momento dell’acquisto. Verranno creati dei salvadanai virtuali e al termine della stagione sportiva 2021/22 della serie A2 Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo i gruzzoletti di ciascuna scuola del territorio si convertiranno in materiale informatico, attrezzature sportive e tanti altri articoli utili alla didattica presso le aziende sponsor del club sportivo biancoblù che aderiscono all’iniziativa. L’obiettivo per la stagione sportiva, che si concluderà a Maggio, è il raggiungimento dei primi 3.000€ da trasformare in beni primari per gli studenti. Il progetto è nella sua fase di start-up, ma continuerà anche nelle successive stagioni, con la volontà di creare un legame sempre più forte tra gli istituti scolastici della zona e la società sportiva.

Come funziona

A chi è rivolta l’iniziativa?

L’iniziativa è aperta a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie.

Come iscriversi e aderire all’iniziativa?

Il Dirigente scolastico può inserire la propria scuola all’interno del circuito mandando l’adesione tramite e-mail all’indirizzo biglietteria@cuneovolley.it, dopodiché di volta in volta riceverà comunicazione circa ogni partita a calendario valevole all’iniziativa, cosicché, mediante circolare, avrà la facoltà di comunicare tale iniziativa a tutte le famiglie degli alunni iscritti nel proprio istituto, promuovendone l’utilità e l’importanza al fine didattico.

Quando e come comunicare il nome della propria scuola?

L’insegnante coordinatore e/o il rappresentante di classe che ad ogni partita si farà carico della prenotazione tramite e-mail a biglietteria@cuneovolley.it degli ingressi, dovrà specificare la scuola di appartenenza. Stessa procedura in caso di prenotazioni individuali delle singole famiglie, qualora non ci fosse un’organizzazione collettiva. Si ricorda che le prenotazioni devono pervenire entro le ore 18.00 del venerdì in caso di partita in programma la domenica (in ogni caso 48h prima dell’incontro in caso di turno infrasettimanale).

Titolo d’ingresso convenzionato

Tutti gli studenti, scuole superiori incluse fino ai 19 anni, avranno diritto all’ingresso gratuito, mentre genitori, parenti, accompagnatori e personale scolastico potranno usufruire del biglietto a prezzo ridotto pari a 5€. Resta indispensabile la comunicazione come indicato al punto precedente.

Quando verranno consegnati e come utilizzare i salvadanai?

Al termine della stagione 2021/22 della serie A2 maschile di Cuneo, in base all’ammontare di ciascun “salvadanaio” creatosi scuola per scuola, i Dirigenti scolastici potranno convertire i gruzzoletti in attrezzature e materiali utili alla didattica, presso gli sponsor del Cuneo Volley che avranno aderito all’iniziativa e di cui verranno forniti i riferimenti.

Nella speranza che l’aver istituito tale iniziativa venga sostenuto e divulgato dal corpo docente in modo da coinvolgere il maggior numero possibile di famiglie e raggiungere così un obiettivo interessante a fine stagione, il Club rimane a disposizione per qualsiasi informazione all’indirizzo e-mail: biglietteria@cuneovolley.it