Collegno Basket, il recap della settimana

Collegno Basket si aggiudica la difficilissima sfida contro Ciriè al termine di un incontro condotto in vantaggio dall'inizio alla fine, ma mai veramente "chiuso" stante la capacità degli ospiti di rimanere comunque sempre in contatto visivo. Partita non bellissima e spigolosa, che i leoni si sono aggiudicati non solo per i cinque uomini in doppia cifra ma anche, e forse soprattutto, per essere stati bravi a non disunirsi quando la direzione della partita è cambiata, passando dalla tecnica alla confusione. Titolo di MVP a Dominic Borgialli, top scorer dell'incontro con quasi 30 punti a referto. Si riparte già mercoledì prossimo, in trasferta sul campo della capolista Casale. Turno infrasettimanale per recuperare la gara rinviata a Gennaio per positività covid. Palla a due alle 21.

Collegno - Ciriè 90-78 (23-19; 49-37; 70-58)

Collegno: Corgnati 10, De Bartolomeo 13, Borgialli 28, Tuninetto 13, Trovato 2, Poom 2, Bossola, Framarin, Mortarino 5, Perotti 5, Beltrami, Utieyin 12. Allenatore: Spanu. Assistenti: Roselli e Zamperin.

Ciriè: Savoldelli 14, Lissiotto 9, Francione 7, Draghici 16, Romerio 5, Viano 2, Grigoli, Bacchini 9, Colombano 4, Orlando 12, Mariuzzo ne, Ferrero ne. Allenatore: Siclari. Assistente: Granello.

Il settore giovanile continua tra alti e bassi il proprio cammino: l'Under 14 Gold chiude la prima fase con la vittoria ad Ivrea (70-29), mentre cade l'Under 19 di coach Spanu, prima a Biella (75-52) e poi in casa contro Basket Torino, mentre vincono sia l'Under 16 Gold contro Crocetta (90-70) che l'Under 15 Eccellenza a Pegli (69-57).

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Mercoledì 2/3 ore 21:00 C Gold @ Casale

Sabato 5/3 ore 14:30 Under 14 Gold vs Ciriè

Sabato 5/3 ore 16:45 Under 15 Ecc vs Moncalieri

Sabato 5/3 ore 21:15 C Gold vs Arona

Domenica 6/3 ore 11:30 Under 13 Gold @ Auxilium ad Quintum