Paffoni Fulgor Basket, regaliamo un sorriso ai bimbi ucraini che fuggono dalla guerra

La Paffoni Fulgor Basket comunica che questa mattina è stato distribuito il materiale tecnico ad alcuni bimbi ucraini ospiti del VCO che, a partire da lunedì, scenderanno in campo per godersi qualche momento di spensieratezza e divertimento con Fulgor Minibasket. Grazie al supporto dell’Associazione Kenzio Bellotti, prosegue l’impegno sociale della Fulgor, sottolineando i valori che la contraddistinguono: inclusione, educazione ed opportunità per tutti.