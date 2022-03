Dichiarazioni pregara Bertram Derthona-AX Armani Exchange Milano

A presentare la sfida è stato, come di consueto, coach Marco Ramondino: «È bello affrontare Milano, una squadra che nei due confronti stagionali ci ha permesso di comprendere i nostri limiti e capire cosa ci serve per migliorare e competere ad alto livello. Si tratta di una formazione di fisicità, talento ed esperienza che sta primeggiando in Italia ed Europa, per cui non possiamo pensare che abbassino il loro livello di gioco. Dovremo essere bravi ad alzare il nostro, mantenendo identità e giocando una partita solida».

Il coach del Derthona ha poi commentato il lavoro di preparazione della squadra a questa partita: «Abbiamo ripreso ad allenarci nello scorso fine settimana, facendo una parte di atletica, mentre da martedì è ricominciato il lavoro in palestra in vista della gara contro Milano. Tutti i giocatori sono a disposizione, considerando comunque che Wright è stato fermo per quasi due settimane e che Macura continua a convivere con la dermatite».

A fianco di coach Ramondino, in conferenza stampa è intervenuto Chris Wright, che ha così commentato la sfida che attende il Derthona: «Sarà un match molto duro, affrontiamo nuovamente Milano dopo la finale di Coppa Italia. Si tratta di una squadra molto fisica, per cui dovremo essere la migliore versione possibile di noi stessi per provare a vincere. Diversi giocatori sono in roster da alcuni anni e questo consente loro di avere una ottima chimica di squadra».