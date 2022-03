Usac Rivarolo, tutti gli impegni del minibasket

Dopo la pausa per le vacanze di carnevale, ripartono i trofei minibasket per le formazioni Usac Rivarolo: a riposo Esordienti e Aquilotti 2011 e con la partita degli Scoiattoli Bianchi rinviata dagli avversari, saranno tre gli incontri in programma. Si inizia domani con la trasferta a Leini, sul campo che è la casa della C Gold Usac, per gli Aquilotti 2012, mentre per gli Scoiattoli Blu, vincitori all'esordio contro il Cus Torino, alle 18 in casa al Polisportivo ci sarà il match contro Lettera 22. Si finirà domenica mattina con la trasferta più lontana del campionato per le Gazzelle Open: alle 11.15 sul campo dell' SBA Asti.