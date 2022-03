BEA Chieri: Leopardi uniti per l'Ucraina

– Alimenti a lunga conservazione: pasta, riso, polenta, salsa di pomodoro in barattolo, legumi in scatola, zucchero, merendine, biscotti, marmellate, tonno, carne in scatola;

– Alimenti e prodotti per l’infanzia: latte in polvere, omogeneizzati, pannolini per neonati e bambini;

– Materiale sanitario: bende, cerotti grandi, garze, cotone idrofilo, siringhe, aste per flebo, filo per suture, materiale chirurgico.

Grazie alla collaborazione con il liceo Monti e l’istituto Vittone di Chieri, tutto il materiale raccolto sarà portato al Sermig – Arsenale della Pace, che si occuperà di destinarlo al centro profughi di Baia Mare, in Romania al confine con l’Ucraina.

«Siamo tutti preoccupati per quanto sta accadendo in questi giorni nel mondo – riflette la società – Il rispetto e la condivisione sono i valori che ogni giorno portiamo in palestra e, in questa situazione, dare un aiuto è l’unico strumento che abbiamo».

