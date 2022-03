Chieri ’76 a Firenze per la nona giornata del girone di ritorno

Con un bilancio complessivo di quattro vittorie a tre per il Bisonte, squadra contro cui il 28 ottobre 2018 il Chieri ’76 ha fatto il suo debutto assoluto in A1, questo ottavo confronto fra i due club porta con sé la novità dell’impianto di gioco, il Palazzo Wanny, inaugurato giusto un mese fa. Un ulteriore spunto di interesse per una gara che mette in palio punti pesantissimi. Si tratta infatti di uno scontro diretto fra due squadre che al momento occupano la sesta e l’ottava posizione, distanziate di 4 punti (Chieri 30, Firenze 26), entrambe con 19 partite giocate.

Attese in settimana dal recupero a Perugia e nel prossimo weekend dal match casalingo con Bergamo, penultimo impegno al PalaFenera della regular season, le ragazze di Bregoli cercheranno di interrompere a Firenze il filotto negativo delle ultime quattro giornate, con quattro sconfitte e 2 punti conquistati su 12 disponibili. Le bisontine di Bellano, vittoriose nelle ultime due trasferte a Casalmaggiore e Vallefoglia, puntano invece a conquistare il primo successo nel loro nuovo palazzetto. Rispetto alla gara d’andata al PalaFenera, vinta 3-2 da Chieri, nell’organico toscano non c’è più Indre Sorokaite. Due le ex, entrambe da parte chierese: Elena Perinelli e Francesca Villani.

A fare il punto sul momento della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è il vicecapitano Kaja Grobelna. La sua analisi parte dalla sconfitta di domenica scorsa nel derby con Cuneo: «Ovviamente la sconfitta per 3-2 non è il risultato che volevamo, anche perché Cuneo è molto vicina in classifica. Cosa ci è mancato? Alla fin fine, un punto. Potevamo vincere 2-3. Perdere 3-2 o vincere 2-3 è molto diverso, per la testa, per la classifica, per tutto. Ora però non è il momento di mollare. arrivano un momento della stagione e partite molto importanti per noi».

L’opposto biancoblù passa quindi a presentare il match col Bisonte e il finale di stagione: «Una partita importantissima, contro un’altra squadra molto vicina in classifica. Quelli in palio sono punti importanti sia per noi sia per loro. Come già dicevo non è il momento di mollare. È il momento di combattere, un passo alla volta, ogni partita, perché ogni partita è importante adesso. C’è veramente tanta tanta tanta voglia di far bene, e vogliamo assolutamente mostrarlo in campo. Vogliamo andare a Firenze cariche e giocare la nostra miglior pallavolo, che abbiamo già fatto vedere. In alcune gare di questa stagione abbiamo mostrato che riusciamo e possiamo giocare una bella pallavolo. Lo vogliamo anche fare adesso per tutte le partite che rimangono. Manca solo un mese, che è poco, ma restano ancora sette partite molto importanti. Un passo alla volta, proviamo a dare in ogni partita il 100%, anche per arrivare meglio possibile in classifica alla fine della regular season, e ovviamente per essere pronti per i play-off. Manca un mese, e daremo il massimo. Poi vedremo».