B1-F: il Volley Parella domani contro Caselle

Il tentativo d'aggancio è d'obbligo ma per riuscirci, le ragazze di coach Barisciani dovranno sfoderare una prestazione superiore a quanto messo in mostra la scorsa settimana a Trecate dove le parelline hanno vinto 3-0 pur senza brillare.

Dall'altra parte della rete infatti troveranno una squadra che per valori tecnici è molto simile e servirà giocarla al meglio per riuscire a fare risultato. Per quanto riguarda i due sestetti, nessuna novità in casa Parella così come tra le fila di Caselle. Leragazze di Perrotta dovrebbero presentarsi con Garraffa in palleggio e Fragonas opposto, Camperi e Nuccio in banda, Mabilo e l'ex Simona Fano centrali mentre nel ruolo di libero è ballottaggio tra Bosi e Gilardino con la prima favorita.

«Veniamo da una prestazione non bellissima - commenta coach Barisciani - e abbiamo bisogno di mettere a posto alcune cose in campo. Non basterà fare il compitino ma dobbiamo fare una prestazione su buoni livelli. Stiamo lavorando soprattutto sull'atteggiamento per farci trovare pronte già a inizio partita siccome prevedo una gara lunga e impegnativa».

«Ogni singola partita è una sfida e noi siamo pronte ad accogliere e ad affrontare anche quella che ci aspetta sabato - sono le parole di Letizia Nicchio - Daremo il nostro meglio fino alla fine».