Agil Igor Volley ad Acqui Terme per la 19esima giornata

Impegno piemontese per le Igorine . La B1 di Matteo Ingratta sarà impegnata domani, sabato 5 marzo alle 17, a casa di Arredofrigo Valnegri Acqui Terme per la 19esima giornata di campionato.

«Tutte le partite ora sono importanti, - commenta il tecnico - per arrivare più pronte possibile al finale di stagione: a livello formativo affrontare e cercare di superare ostacoli e difficoltà rilevanti potrebbe darci davvero un valore aggiunto».

Tra le ragazze la voglia di dare il massimo è sempre presente: «Sicuramente da parte delle ragazze non è mai mancato l’atteggiamento propositivo, purtroppo lo stop ci ha penalizzato moltissimo e piano piano stiamo cercando di ritrovare nuovi equilibri con il lavoro quotidiano e stiamo migliorando gradualmente; nelle ultime prestazioni, - chiude Ingratta - non siamo stati impeccabili e partendo da un buon lavoro settimanale faremo di tutto per poter raccogliere anche qualcosa sul campo in termine di punti in classifica».