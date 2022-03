La Ginnastica Victoria Torino torna in regia!

Venerdì 11 e sabato 12 marzo , il Pala Gianni Asti (ex pala Ruffini) di Torino, ospiterà la 2^ prova del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Artistica , il secondo dei tre appuntamenti di regular season del campionato che si concluderà poi a Napoli con le Final Six e l’assegnazione dello scudetto.

Una manifestazione che saprà unire la grande emozione e l’adrenalina di questa disciplina insieme all’entusiasmo dello spettacolo, grazie alla meticolosa organizzazione della Ginnastica Victoria Torino . Punto di riferimento torinese, la società, sotto la guida del Presidente Ezio Torta, per anni si è distinta nel panorama italiano per l’organizzazione di manifestazioni per conto della Federazione Ginnastica d’Italia. Ora, con entusiasmo e passione, Ezio e Francesca Torta, insieme a tanti collaboratori e volontari, tornano alla guida di questo grande evento, nel ricordo della DT Patrizia Signor - con tutta la forza e la passione che avevano sempre contraddistinto la loro amata “Patty“ nel mondo della ginnastica.

Grande attesa per i tanti big che gareggeranno sulla pedana torinese per cercare di conquistare la vetta della classifica parziale. Occhi puntati sulle ginnaste e ginnasti reduci dai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, tra cui Alice e Asia D’Amato, Martina Maggio, Ludovico Edalli e Marco Lodadio. In pedana attesissimo anche il campione del mondo Nicola Bartolini, mentre non prenderà parte al Campionato la medaglia d’argento olimpica Vanessa Ferrari, ancora in fase di recupero dal recente intervento al piede.

GINNASTICA VICTORIA TORINO

La Ginnastica Victoria Torino non sarà solo alla guida della manifestazione, ma sarà anche impegnata con due squadre in campo gara: quella femminile in serie A2, mentre quella maschile nel campionato di Serie B.

La formazione, guidata da Monica Robucci e Roberto Sitia, è composta da Silvia Barchi, Federica Di Sclafani, Eva Granata, Beatrice Iona Stregapede, Camilla Manetti, Eva Motten Dorien, Sara Ortuso e Marta Ricetto: dopo aver affrontato con grande impegno la prima prova di campionato, lo scorso 12 febbraio ad Ancona, le ginnaste torinesi sono attualmente al sesto posto nella classifica parziale e, davanti al pubblico di casa, cercheranno di conquistare punti preziosi per risalire ancora la classifica e confermarsi tra le migliori della serie A2 in vista della Final Six di Napoli, attesa per il 22 maggio.

Per la serie B, invece, in pedana la squadra maschile della Victoria Torino con Gabriele Tugnolo, Gregorio Tugnolo, Martino Parmoli, Salvatore Scarantino e Leon Sebastiano Zonza in prestito dalla Ginnastica Canaletto, seguiti dal tecnico Daniele Cassano, che attualmente sono all’undicesima posizione della classifica parziale.



PROGRAMMA E BIGLIETTI

La rassegna tricolore si articolerà su due giorni di gare e vedrà salire in pedana le migliori squadre italiane: il venerdì si partirà con la serie B alle ore 15.30 con il riscaldamento generale aperto al pubblico, per poi dare il via alla competizione maschili e femminili alle ore 16. Sabato invece sarà la volta delle big, le compagini della serie A: le gare della prima suddivisione di A2 prenderanno il via alle ore 9,30, per poi lasciare spazio alla serie A1 dalle ore 14,30. La manifestazione si concluderà con la Cerimonia di Chiusura e le premiazioni alle 19.

I biglietti sono in vendita su tutto il circuito Vivaticket Italia, sia online che nei punti vendita fisici e, anche presso la segreteria del Palaginnastica di Torino (orario 16-19 dal lunedì al venerdì).