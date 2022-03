Al Leini Stadium il Campionato Regionale di Nuoto Sincronizzato

La struttura sportiva comunale del Leini Stadium Nuoto – Pallanuoto – Sincro – Tuffi si veste di nuovo, arricchita da una ventata di freschezza, innovazioni e progetti a breve ed a lungo termine. Gestito dalla Società bergamasca Project Sport S.r.l. SSD, che fa tris insieme agli altri due impianti Quadri Sport Center Treviglio in provincia di Bergamo e Gardacqua a Garda, il Leini Stadium, che si trova in Via Volpiano 38/D, 10040 Leini (TO), presso la Cittadella dello Sport, a soli due mesi dall’apertura, riporta nell’acqua clorata più di 1200 iscritti restituendo splendore al fiore all’occhiello della comunità leinicese.

Si da, così, il via alla prima di una serie di eventi, federali e non, che vedranno impegnata la Società nella promozione e ricrescita dello sport sul territorio, dopo due anni di buio e di grande difficoltà economica a causa dalla pandemia inerente il Covid-19. È quindi ora di rinascere dalle ceneri come la fenice e di predisporre piccoli tasselli, poco alla volta, in preparazione della scalata per raggiungere nuovi obiettivi.

Un grosso augurio a tutte le atlete che si cimenteranno nelle prove di nuoto sincronizzato, per chi fosse interessato, si potra? assistere alle gare dalle tribune del Leini Stadium muniti di greenpass rafforzato e mascherina FFP2.