Stasera tutti al palazzetto, Cuneo Volley ospita Reggio Emilia

I reggiani arrivano all’incontro coi biancoblù da quinti a -1 dai cuneesi e a pari partite disputate, dopo la sconfitta al tie-break sul campo senese il 23 febbraio, la vittoria piena con Brescia domenica scorsa e la vittoria netta sempre in casa propria con Castella nel recupero infrasettimanale di mercoledì 02 marzo. Botto e compagni, invece, hanno giocato trasferte difficili affrontando le compagini che, insieme a Cuneo, si contendono i primi 4 posti della classifica.



In vista del match, ecco le parole di Francesco Bisotto: «Abbiamo tanta voglia di rifarci dalla sconfitta in coppa Italia contro di loro, stiamo lavorando bene in allenamento per arrivare al meglio delle nostre possibilità al match. Ho molta fiducia nella nostra squadra, abbiamo affrontato partite molto complicate una di seguito all’altra che purtroppo ci hanno visto uscire perdenti, ma credo che Cuneo se possa giocarsela con qualunque squadra. Arrivare tra le prime 4 squadre è importantissimo in vista del primo turno dei playoff, noi però dobbiamo pensare ad una partita per volta e cercare di fare più punti possibili. Vedo la squadra carica, desiderosa di tornare a vincere, sicuramente dobbiamo essere più attenti nei finali di set, dove eravamo in vantaggio e non siamo riusciti a portare a casa il set».



La partita sarà trasmessa live sul canale YouTube di Volleyball World



Vi ricordiamo che dalle ore 16.00 nel piazzale di fronte all’ingresso principale del palasport, troverete il banchetto dei Blu Brothers per accogliere le vostre donazioni a favore della popolazione ucraina. Ricordiamo, ESCLUSIVAMENTE donazioni di materiali quali coperte, pannolini, assorbenti, prodotti per l'igiene personale, medicinali, latte in polvere, generi alimentari (purché a lunga conservazione), che potrete consegnare!

Inoltre, è possibile aderire alle donazioni tramite Satispay.