B1-F: Il Parella reagisce tardi e cede contro Caselle

Il Volley Parella Torino regala i primi due set al Caselle Volley , quando si risveglia ormai è tardi e cede 3-1 lottando fino all'ultimo ma senza riuscire ad allungare il match fino al quinto set, forse l'epilogo che sarebbe stato più corretto per quanto visto in campo.

Assente coach Barisciani per febbre, il suo vice Dichio deve rinunciare a Mirabelli (anche lei messa ko dalla febbre) e schiera dall'inizio Maiolo come schiacciatrice con Crespi. Per il resto confermata la solita formazione con Gullì in palleggio e Cicogna opposto, Deambrogio e Farina centrali e Sopranzetti libero. Dall'altra parte della rete, Perrotta conferma la squadra della scorsa settimana con Garraffa in regia e Fragonas opposto, Camperi e Nuccio ali, Simona Fano e Mabilo al centro e Bosi libero.

Parte meglio Caselle, subito avanti 1-3 ma il Parella resta in scia fino al 7-9, quando il turno di battuta di Nuccio manda in difficoltà la ricezione delle padrone di casa e le aeroportuali volano 7-13. Due ace di Cicogna permettono al Parella di accorciare (12-15) ma Caselle rimette il turbo: 13-19. In due giri le torinesi provano ancora a tornare sotto (17-20) ma quando Nuccio torna a servire ricominciano le difficoltà e le ospiti vanno 17-24 per poi chiudere con Mabilo 18-25.

Nel secondo parziale invece Caselle va in fuga fin dalle prime battute (0-4) e allunga progressivamente fino al 5-13. Il time-out chiamato da Dichio risveglia dal torpore le padrone di casa che provano una timida reazione (9-14) ma il divario è troppo ampio e, nonostante da questo momento le torinesi riescano a contenere le avversarie, il gap non varia più e Caselle si impone nuovamente 18-25.

Nel terzo set il Parella rialza la testa. Subito avanti 4-0 grazie all'ottimo turno di battuta di Crespi, autrice di due ace, le padrone di casa subiscono poi il ritorno del Caselle che impatta a 7. Due punti di Farina ridanno un break di margine alle torinesi (9-7) che si portano fino al 12-9 ma ancora una volta vengono riprese: 13-13. L'allungo successivo è quello decisivo. Dal 15-13 in poi infatti, Caselle non troverà più la parità nonostante, dal 19-15 riesca ad avvicinarsi fino al 19-18. Da questo momento il Parella non concede più nulla e chiude 25-19.

Le amnesie parelline tornano a mostrarsi nel quarto set e Caselle ne approfitta portandosi subito 6-11. Il turno di battuta di Cicogna però riporta in parità le torinesi (11-11) che trovano anche il vantaggio con l'ace di Farina: 14-13. Due errori in attacco delle padrone di casa permettono però a Caselle di ribaltarla immediatamente (14-16), poi con Fano e Mabilo il vantaggio aumenta ancora: 15-19. Quando ormai sembra finita, il Parella si rimette in carreggiata e in due giri impatta a 20. Caselle ha lo spunto giusto nel momento decisivo, quando dal 21-21 si porta 21-24 con Mabilo a servizio. Le parelline provano l'ennesima disperata rimonta, arrivano al 23-24 ma l'errore di Crespi sull'ultimo contrattacco consegna definitivamente il match a Caselle.

«Nonostante i pronostici della gara, viste le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare in questa settimana di lavoro ci vedessero sfavoriti - dice a fine gara coach Dichio - è venuta fuori la squadra che noi conosciamo e, dopo due set negativi abbiamo affrontato bene i successivi e questo è di buon auspicio per le prossime due gare che saranno decisive ai fini della nostra stagione».

VOLLEY PARELLA TORINO - CASELLE VOLLEY 1-3

Parziali (18-25, 18-25, 25-19, 23-25)

CASELLE VOLLEY: Garraffa 2, Fragonas 7, Camperi 14, Nuccio 16, S. Fano 7, Mabilo 11, Bosi (L), Nogarotto 1, Viesti. N.e: Borsero, Pasca. All: Sebastian Perrotta.

VOLLEY PARELLA TORINO: Gullì 1, Cicogna 19, Crespi 14, Maiolo 5, Farina 15, Deambrogio 8, Sopranzetti (L). N.e: C. Fano, Scapacino, Nicchio, Bertoli. All: Rocco Dichio.

Note: Ace 8-10, Battute sbagliate 13-8, Ricezione 53% (26%)-42% (17%), Attacco 37%-37%, Muri 8-3, Errori 36-22.