C Silver, Chiasso cede alla 5 Pari

La C.D.Ciglianese Pall. Chivasso esce sconfitta dal difficile campo torinese del 5 Pari per 67-63 e si fa raggiungere al primo posto in classifica da Valsesia, vincitrice sul campo di Vercelli.

Alla vigilia del match, Pomelari aveva chiesto ai suoi ragazzi di alzare i ritmi di gioco, insistendo sulle transizioni veloci, di aiutare vicino a canestro sui lunghi avversari, in particolare Calabrese, e di curare i tagliafuori a rimbalzo, per provare a limitare la differenza fisica esistente tra le due formazioni.

Un piano partita che è naufragato quasi subito, perché i torinesi hanno iniziato il match con determinazione ed energia, difendendo caparbiamente e trovando subito il canestro con facilità per un 11-2 che costringe coach Pomelari al time out. Al rientro in campo Chivasso ritrova ritmo offensivo con le triple di Balaara, Pepino e Pagetto, ma quello difensivo latita e così i padroni di casa chiudono il primo quarto sul 19-15 grazie al gioco da 3 punti di Calabrese.

Nel secondo periodo la C.D.Ciglianese pare trovare lo scatto con Cambursano e Cussigh che allungano sul 23-27, ma gli avversari piazzano un controbreak di 9-0 che riporta l’inerzia della gara nelle loro mani, chiudendo il primo tempo sul 34-32. Nel terzo quarto l’intensità fisica del match sale ancora di livello e ne risente lo spettacolo offensivo, con il tabellone fermo sul 35-32 per tre minuti, prima che Balaara infili la tripla del pareggio.

Chivasso però non sfrutta il momento positivo a causa di pessime percentuali sia dal campo sia dalla lunetta e così Calabrese e Fiore (5 punti in fila) riallontanano i biancoverdi sul 50-42. Si entra nel ultimo periodo di gioco con Chivasso che piazza il break del pareggio (50-50) con le triple di Cambursano e Pepino e mette le freccia sul 54-55 con la tripla di Ferro.

I torinesi però restano compatti, affidandosi a Panaccione e Calabrese, che allungano sul 62-57 a -21” dalla fine. Pare finita ma Cambursano mantiene vive le speranze con due triple in 20” e lasciando la palla del possibile pareggio o vittoria nelle mani di Ferro sul 65-63 e 6” sul cronometro. Il play chivassese però non si intende con Pepino e così il pallone ed i sogni di vittoria si perdono sul fondocampo.

5 Pari Torino-C.D.Ciglianese Pall. Chivasso 67-63

(19-15; 34-32; 50-42)

5 Pari: Panaccione 20, Perissinotto 9, Aureli 6, Vallone 4, Calabrese 17, Fiore 7, Demarchi, Borlandi, Canullo 4, Dario, Felletti. All. Bronzin.

C.D.Ciglianese Pall. Chivasso: Ferro 14, Giovara 5, Pagetto 9, Balaara 8, Greppi 1, Pepino 6, Cambursano 14, Regis ne, Cussigh 6, Babarange ne, Vettori, Migliori ne. All. Pomelari.

Arbitri – Sig.ri Sarzano di Alessandria e Lazzeretti di Torino.

Note – Usciti per 5 falli Balaara, Vettori e Canullo.