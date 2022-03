La JBM passa a Treviglio

Grande vittoria di carattere per la Novipiù JB Monferrato che esce vincente dal PalaFacchetti di Treviglio con il punteggio di 69-67 . Ottimo esordio per Ghirlanda, autore di 9 punti. Miglior realizzatore è stato Penny Williams con 18 punti.

Il primo canestro della partita porta la firma di capitan Martinoni, che sblocca il punteggio dopo più di 1’ di gioco, ma i liberi di Rodriguez ridanno immediatamente la parità a Treviglio (2-2). Le due squadre faticano a trovare la via del canestro, infatti dopo 4’ il tabellone recita 4-4. Si sblocca la JBM da tre punti con Fabio Valentini (8-6 a 4’30” dalla fine del primo quarto). La schiacciata di D’Almeida ridà la parità alla Gruppo Mascio (8-8 a 2’30” dalla prima pausa). Primi punti in maglia rossoblu per Ghirlanda che dà il vantaggio alla Novipiù proprio sul finire del primo quarto, che finisce 11-9.

Il secondo quarto si apre com’è finito il primo, con un canestro dentro l’area di Ghirlanda che 13-9 JBM. Williams si sblocca da tre punti e la Novipiù va sul +7 (18-11) e costringe coach Carrea al time-out. Al rientro in campo dopo la sospensione Hill-Mais trova il jumper che porta i rossoblu sul 20-12, prima che Rodriguez trovi la tripla del 20-15 a cui ribatte Ghirlanda con la stessa moneta (23-15 a metà quarto). Un Ghirlanda semplicemente inarrestabile che con la schiacciata in contropiede sigla il nuovo +8 per i ragazzi di coach Valentini (25-17), con coach Carrea costretto a fermare di nuovo la partita. Dopo il time-out Sollazzo trova la tripla del -5 Treviglio, ma Hill-Mais trova il 2+1 che mantiene inalterato il distacco (28-20). Treviglio si riavvicina con un parziale di 4-0 e coach Valentini decide di fermare la partita con il time-out. Al rientro in campo Williams trova il lay-up che ridà alla JBM due possessi pieni di vantaggio (30-24). Hill-Mais trova il lay-up del massimo vantaggio allo scadere del secondo quarto, 36-27 per la JBM.

Al rientro dagli spogliatoi Reati trova il primo canestro del secondo tempo, ma anche Sarto si sblocca (39-30 dopo 2’ di gioco). Hill-Mais trova un canestro spettacolare e la JBM va ul +11 (41-30), ma subito Sacchetti trova la tripla che riavvicina Treviglio (41-33). Le due squadre trovano con facilità il canestro è a metà quarto Sarto trova il jumper del +10 JBM (46-36), con coach Carrea che decide di fermare la partita con un time-out. Dopo il time-out Reati segna da dentro l’area e Fabio Valentini gli risponde da tre punti che fissano il punteggio sul 49-38 per la Novipiù a 3’45” dall’ultima pausa. Il canestro e fallo di Bogliardi riavvicina la Gruppo Mascio (50-43 a 2’ dalla fine del terzo quarto). Un parziale di 5-0 riavvicina ulteriormente Treviglio (50-48), che è anche il punteggio con cui si chiude il terzo quarto.

L’ultimo periodo con il canestro a rimbalzo in attacco di Martinoni (52-48), al quale risponde Langston (52-50). Miaschi trova la tripla del -1 Treviglio (54-53 a 6’30” dalla fine), ma Williams trova la tripla allontana nuovamente la JBM (57-53). Williams e Rodriguez si scambiano canestri da tre punti e il distacco resta invariato (60-57 per la JBM a 4’30” dalla fine). Anche Langston e Fabio Valentini si scambiano canestri e il punteggio a 3’30” dall’ultima sirena recita 62-59. Per un minuto le due squadre non segnano più e coach Carrea decide di parlarci su con il time-out a 2’27” dalla fine, ma con possesso JBM. Dopo il time-out Leggio trova la tripla che dà due possessi pieni di vantaggio alla JBM (65-59). Sollazzo trova il canestro e fallo che riporta a -1 Treviglio (65-64 a 50” dalla sirena finale). Rodriguez sbaglia la tripla del vantaggio e Treviglio ricorre al fallo sistematico con Formenti che è glaciale dalla lunetta (67-64). Rodriguez trova i liberi del pareggio a 7” dalla fine (67-67). Dopo il time-out di coach Valentini, Williams subisce fallo, fa 1/2, ma Leggio recupera il rimbalzo. Finisce 69-67 per la JBM.

Il commento di coach Andrea Valentini: «Sono molto contento per quello che abbiamo fatto questa sera. Sapevamo che Treviglio è una delle squadre con il maggior numero di punti segnati e oggi siamo riusciti a tenerli a 67 e abbiamo fatto un grande sforzo difensivo. Questa settimana ci siamo parlati e ci siamo detti che dovevamo ripartire dalla difesa, perché stavamo concedendo troppo. È anche vero che siamo riusciti a fare qualche allenamento più intenso, nonostante ci manchino due giocatori e questo si è visto nel corso della partita: non siamo mai andati in debito di ossigeno, se non forse negli ultimi quaranta secondi, però onestamente siamo stati davanti per tutti i quaranta minuti, abbiamo fatto il nostro gioco e i miei ragazzi questa sera sono stati bravi perché non era facile dopo tre sconfitte consecutive e nella situazione in cui siamo. Siamo riusciti a fare quadrato e a portare a casa una bella vittoria, sono soddisfatto».

Gruppo Mascio Treviglio - Novipiù JB Monferrato 67-69

Parziali (9-11, 27-36, 48-50)

Gruppo Mascio Treviglio: Langston 9, Reati 5, Miaschi 8, Bogliardi 5, D’Almeida 6, Sacchetti 6, Abati Tourè NE, Rodriguez 19, Sollazzo 9, Lupusor. All. Michele Carrea.

Novipiù JB Monferrato: Sarto 6, Valentini F., 12 Valentini L. NE, Formenti 5, Sirchia NE, Williams 18, Lomele NE, Martinoni 6, Feng NE, Ghirlanda 9, Leggio 4, Hill-Mais 9. All.: Andrea Valentini.