MTS Ser vince nettamente contro Igor Volley

Vince ancora fra le mura di casa l'Mts Ser Santena al rientro in campo dopo il rinvio precauzionale della scorsa settimana. Vince per 3 a 0, con parziali abbastanza netti, contro la giovanissima squadra novarese dell'Igor Volley. Con questa vittoria le tigri santenesi restano al quinto posto con ancora una partita da recuperare, a soli due punti dal Cusio e seguite ad un punto di distanza dall'Omegna.

Coach Di Martino parte con Baiotto in palleggio, Busso Lucia opposto, Busso Giulia e Girardi in banda, Fustini e Destefanis in centro, Marini libero. Dopo un inizio un po' a rallentatore, con il turno al servizio di Fustini le tigri santenesi prendono il largo, mettendo a segno un break di quattro punti, portando il risultato sul 13 a 6. Costringendo coach Medici al secondo time out sul 15 a 7 dopo un bellissimo attacco in diagonale di Busso Giulia.

Sul 19 a 9 entra Ronchetti in seconda linea al posto proprio di Busso Giulia e sul 20 a 11 entrano con il doppio cambio, Grassi al posto di Baiotto e Marengo al posto di Busso Lucia. Il set corre in discesa verso la fine a favore delle tigri santenesi, trascinate dalla giovane Girardi, che sul 21 a 11 mette a segno anche un ace. Ci pensa poi un bel primo tempo di Fustini, servita da Marengo ad arrivare al 23° punto, mente il set point arriva da un errore al servizio delle avversarie. Il 25° punto arriva invece con una bellissima fast di capitan Destefanis che chiude il set per 25 a 15.

Nel secondo set si parte con la formazione che ha finito il primo e anche in questa frazione l'Mts Ser non va mai in affanno. Le padrone di casa giocano tranquille e dominano il set. Dal 12 pari è ancora il turno al servizio di Destefanis a scavare il divario dalle avversarie. Sul 20 a 15 entrano ancora Busso Lucia e Baiotto. il gioco delle padrone di casa è molto fluido Marini e Ronchetti fanno buona guardia in seconda linea, approfittando anche di qualche errore di troppo della giovane formazione novarese, si arriva alla fine con ancora l'incontenibile Busso Giulia che va a segno sul 24° e 25° punto.

Nel terzo e decisivo set coach Di Martino schiera anche Garrone al posto di Busso e Scapati al posto di Destefanis. Anche in questa frazione sono le padrone di casa a dominare il gioco e con il turno al servizio di Marengo, si iniziano a prendere le distanze ( 11 a 6) Le avversarie non riescono mai ad impensierire le padrone di casa, che si avviano alla fine del match. Sotto i colpi degli attaccanti santenesi prima Grassi ed infine Garrone anche il terzo set se lo aggiudicano le padrone di casa per 25 a 18.