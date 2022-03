Un week end di emozioni anche per i nostri piccoli del Fulgor Minibasket. Vincono sia gli Esordienti che gli Aquilotti, capaci di fermare Arona e Castelletto, ma soprattutto di divertirsi in campo applicando quanto imparato in settimana in palestra. I più piccoli, invece, sono stati protagonisti alla partita della Serie B, prima con un allenamento condiviso sul campo del Battisti, e poi all’intervallo lungo del match tra Paffoni e Sangiorgese, giocando difronte al folto pubblico sugli spalti!