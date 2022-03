San Giorgio Chieri passa in casa contro San Mauro

Si allunga la striscia di vittorie del Cascina Capello Chieri che, nel proprio palazzetto, ha la meglio 3-1 nello scontro con la Folgore San Mauro . Le chieresi conservano il secondo posto in classifica , mantenendo inalterata la distanza da chi le precede, ma allo stesso tempo dando un notevole distacco alle quinte in classifica. Le prime quattro posizioni danno la qualificazione ai playoff promozione.

Il primo set vede le ragazze del Cascina Capello partire contratte commettendo molti errori, lasciando corridoi aperti per gli attacchi delle avversarie che dal canto loro non fanno nulla di particolare ma conducuno la gara. Il set, dopo alcune correzioni da parte della panchina, ritorna in mano alle chieresi che lo vincono con il punteggio di 25-20.

Coach Bernardinello schiera in partenza il sestetto ormai consolidato Fradiante in palleggio con Ratto nella sua diagonale, Gauna e Gilè al centro, ali martello Lancieri e capitan Caretto. Libero Mondino. Risponde negli altri nove metri coach Civera con Cabrio in palleggio opposta Muraglia, al centro Bruno e Eze Queenzly, ali ricevitrici Capra e capitan Bosticco. Damasio libero.

Sul punteggio di un set per parte Coach Bernardinello redarguisce le sue atlete, ricordando loro che se sono in quella posizione di classifica qualcosa vorrà pur dire. Al ritorno in campo difatti si vede una squadra come la si conosce da tempo e le sanmauresi non riescono più a fermare gli attacchi del Cascina Capello, che senza troppi errori chiudono il set 25-13, portando l’inerzia della gara a loro favore.

Nel quarto set, importante e decisivo, ancora una prestazione super! Ogni giocata viene eseguita nel modo corretto, la difesa riesce a contrastare gli attacchi della Folgore che non passa più dalle bande e gli attacchi dal centro non sono più efficaci come nella prima parte di gara. Così giocando, il Cascina Capello porta a casa tre punti meritati, in vista dei prossimi 10 giorni dove le ragazze saranno impegnate in tre trasferte insidiose, a cominciare da mercoledì a Busca nel recupero della giornata non giocata per covid a Gennaio.

Cascina Capello Chieri - La Folgore Carrozzeria Mescia 3-1

Parziali (25-20, 16-25, 25-13, 25-15)