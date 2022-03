Igor Volley: settore giovanile, il recap della settimana

U16 regionale, conclusa la seconda fase!

Chiusa la seconda fase con una vittoria. L’Under 16 Regionale ha vinto l’ultima sfida della seconda fase battendo Asti 1-3 (21-25; 25-20; 23-25; 22-25) e ora attende il nuovo calendario, territoriale, con sfide secche fino alla finale e da lì sarà di nuovo fase regionale. In serie C le Igorine invece hanno perso a casa di Santena 3-0 (25-15; 25-17; 25-18). Prossimo appuntamento in casa sabato 12 alle 20.30 contro Canavese. “La vittoria in U16 è stata importante soprattutto per il gruppo, abbiamo giocato bene e unite, facendo belle cose in difesa,- dice l’allenatrice Barbara Medici – a Santena è stata invece una partita sottotono, abbiamo sofferto tanto in ricezione non riuscendo a giocare; non è stata una partita bella come le ultime, che abbiamo perso è vero, ma giocandocela sempre”.

U16 Eccellenza territoriale, chiusa la prima fase!

Chiusa la prima fase per l’Under 16 di Alessia Callegari con una sconfitta 0-3 contro Pavic (21-25; 17-25; 23-25) e ora si attende il calendario per gli ottavi di finale. In Prima divisione ko a casa di Biella 3-0 (25-16; 25-11; 25-15), capolista del girone. Prossimo appuntamento a Tollegno il 13 marzo alle 18.

U14 Eccellenza territoriale, back to back con Ovada e due vittorie!

Andata e ritorno in due giorni. L’Under 14 Eccellenza territoriale di Lorenzo Poltri ha giocato contro Ovada nel weekend due volte, per incastrare anche il recupero ottenendo due vittorie, la prima 3-0 (25-12; 25-12; 25-22), la seconda 2-3 (17-25; 26-24; 16-25; 25-22; 14-16). “Nella prima partita abbiamo giocato molto bene, soprattutto in battuta, ci siamo rilassate un po’ nel terzo set ma ci siamo riprese subito,- dice l’allenatore - la seconda partita è stata più complicata e loro sono state molto brave ad aggredirci, all’inizio siamo state un po’ timorose, ma siamo contenti dei punti fatti”. Prossimo appuntamento in casa contro Pavic il 13 marzo alle 15.