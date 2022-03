Basket Novara, sfida decisiva a Ivrea

Nel recupero della prima giornata del girone di ritorno Novara farà visita a Ivrea , formazione che nel campionato di Serie C Silver non ha ancora ottenuto alcun foglio rosa. Di fronte ad una squadra molto giovane, i ragazzi di coach Delconte dovranno imporre il proprio ritmo per portare a casa due punti che sarebbero fondamentali per la classifica.

Sarà una settimana decisiva in casa Basket Club Novara. I novaresi saranno impegnati in una doppia trasferta contro due formazioni molto vicine in graduatoria. I bianco-blu, la cui classifica non è certamente rosea, non possono dunque permettersi passi falsi. Il primo impegno settimanale è fissato per mercoledì 9 marzo.

Giromini e compagni scenderanno in campo ad Ivrea contro la Lettera 22, squadra allenata da Mauro Celani che nella stagione 2021/2022 è ancora a secco di vittorie. Il roster eporediese è estremamente giovane, essendo composto da ragazzi nati dal 2000 in avanti e cresciuti nel settore giovanile della squadra di casa.

Novara, che non assapora il gusto della vittoria da troppe settimane, spera di conquistare due punti importanti contro un avversario giovane ma non irresistibile. Gli eporediesi segnano mediamente 56,6 punti a gara, subendone in media 20 in più. Il match di andata si era concluso con la vittoria novarese con il punteggio di 68-57.