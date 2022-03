Collegno Basket, il recap della settimana

Una rimaneggiata Collegno si impone su Arona che, invece, rispetto all'andata si è rinnovata con gli innesti di Cesani e Nicolini. I padroni di casa non si sono persi d'animo e hanno comunque fatto la propria partita, conducendo le operazioni per 39 minuti su 40 e suddividendosi il compito di realizzare quei punti che, di solito, sono scritti accanto ad altri nomi. Titolo di MVP a Pietro Mortarino, top scorer dell'incontro con 22 punti.

Accanto a lui altri tre in doppia cifra: Tuninetto, Poom e Perotti, quest'ultimo autore della seconda "doppia doppia" consecutiva da dieci punti ed altrettanti rimbalzi. Per gli ospiti bene Gatti ed il neo acquisto Nicolini. Nota finale per segnalare i primi due punti del canterano Massimo Brentin, quinto esordiente stagionale, convocato d'urgenza per fare fronte al forfait dell'ultimo minuto di Borgialli. Si riprende mercoledì prossimo, di nuovo in casa contro il Kolbe. Match valevole per il recupero della seconda giornata di campionato. Palla a due alle 21:15.

Collegno - Arona 87-74

Parziali: 24-23; 45-36; 71-58

Collegno: De Bartolomeo ne, Tuninetto 20, Trovato 6, Poom 16, Bossola, Villata ne, Framarin 3, Brentin 2, Mortarino 22, Perotti 10, Beltrami, Utieyin 8. Allenatore: Spanu. Assistenti: Roselli e Zamperin

Arona: Gatti 21, Giacomelli 9, Realini 6, Pettinaroli 9, Fedorenko 6, Mauri 3, Cesani 3, Manto, Ravasi 3, Buldo, Nicolini 14, Cristina. Allenatore: Petricca. Assistente: Romerio.

GIOVANILI

L'Under 19 Eccellenza, in piena emergenza, cade in casa contro Basket Torino (81-60). Cade anche l'Under 14 Gold in una partita tiratissima contro Ciriè dopo un supplementare (76-80), mentre vincono l'Under 15 Eccellenza contro Pms (75-31), e l'Under 13 Gold nel derby senza storia contro Auxilium ad Quintum (62-45).

Prossimi appuntamenti



Lunedì 7/3 U13 Silver vs San Paolo ore 18:30

Lunedì 7/3 U19 Ecc @ Borgomanero ore 21:00

Martedi 8/3 U17 vs Verbania ore 20:45

Mercoledì 9/3 ore 21:15 C Gold vs Kolbe

Giovedì 10/3 ore 20:45 U16 Gold @5 Pari

Sabato 12/3 ore 10:45 U13 SIlver @Kolbe

Sabato 12/3 ore 14:30 U13 Gold vs San Mauro

Sabato 12/3 ore 18:00 U15 Ecc @Tortona

Sabato 12/3 ore 21:15 C Gold @ Savigliano

Domenica 13/3 ore 11:00 U14 Gold @ Biella

Domenica 13/3 ore 11:30 U17 Ecc vs Novara

Domenica 13/3 ore 14:45 U14 SIlver @Carmagnola