Gators, il recap della settimana

VM SERVICE Gators : Marengo 7, Bianco 2, Nasari 6, Testa 7, Cerutti 2, Nicola S., Nicola A., Zuccarelli 14, Fissore n.e., Robasto 2, Bertaina 4, Fantini. All. Mondino. Asti : Carturan 5, Gatti 8, Dello Iacovo 15, Smania, Alberti 16, Biondi 4, Amico 2, Cotto 6, Zoppi 2, Pavone 4, Forno 7. All. Di Gioia.

ZETAEMME Caymans : Zorgniotti, Fantini 8, Borsa, Donnarumma, Mondino 3, Colombano 1, Nicola S. 21, Nicola A.14, Paschetta, Davicco 9, Stima 4, Barra. All: Biglia, Sabatino. Fossano : Stellino 6, Brizio 5, Mondino 27, Rulfi 6, Tomatis 10, Panero, Gaveglio 7, Manassero 4, Gastaldi 4. All: Carchia.

A questo punto la partita ha preso definitivamente la via di Asti. Coach Mondino, già dal 3° quarto, dà spazio a tutti i giocatori a disposizione. Bianco e Bertaina, i più giovani del roster, danno il loro contributo con tanta personalità. Gli altri giovani della cantera Gators giocano anche loro minuti di qualità che sono importanti per la loro crescita agonistica. Gli alligatori hanno incontrato, nei primi due match di questa nuova fase, due squadre strutturate con giocatori maturi e di esperienza.

Alla ripresa dopo la pausa lunga i toni non scendono e Asti, per problemi di falli, si schiera a zona. I Gators patiscono e non trovano la via del canestro. Nasari, a causa del dolore alla schiena, non riesce a rientrare. La squadra di casa, guidata in modo esperto da Alberti e Dello Iacovo, cerca riuscendoci di aumentare il gap per mettere in sicurezza il risultato. Il divario nel punteggio si porta a +20.

Il primo quarto si chiude 21-17 a favore di Asti, anche grazie a una schiacciata e un tiro da 3 di Alberti. Coach Mondino, durante il secondo quarto, inizia le rotazioni e Bertaina (classe 2006) dimostra subito la sua grinta e appena scende sul parquet buca la retina. La partita diventa via via più fisica e aggressiva, i toni si alzano e il nervosismo aumenta di pari passo con i contatti. Dopo un iniziale pareggio (6-6) il quarto si chiude 32-23 per i padroni di casa.

I Gators, dal canto loro, scendono in campo con diversi giocatori importanti non troppo in forma: oltre all'infortunato Fissore, Nasari lamenta problemi alla schiena che gli rendono difficoltoso correre e che gli impediranno di portare a termine la partita, Marengo e Zuccarelli dal canto loro non sono al massimo della forma fisica. Nonostante questo i biancoverdi si portano subito in vantaggio di 6-0 e provano a scappare. Ma Dello Iacovo mette a disposizione dei suoi tutta la sua esperienza e, con pregevoli iniziative personali, ricuce rapidamente il gap.

Per la seconda giornata di ritorno del girone top della serie D i Gators fanno visita ad Asti. La formazione padrona di casa, nell'ultimo mese, ha fatto un importante acquisto che va a inserirsi in un roster già di alto livello. Arriva infatti Alberti, giocatore di serie C gold, con esperienze recenti a Roma, dove si trovava per lavoro, e prima ancora nel CUS Torino e all'Abet Bra. Oltre ad Alberti, a disposizione di Coach Di Gioia, c'è anche Dello Iacovo giocatore di grande talento ed esperienza che durante la scorsa stagione militava in serie B con Alba.

ABC SERVIZI Lady Gators : Frattini 10, Mondino M. 4, Iannuzzi 14, Raso 9, Nicola 4, Pederzani 2, Porporato 4, Rivoira 10, Mondino S., Marchisio G. 12. All. Colonna, Nicola, Mondino, Mascolo. Tortona : Avio, Mazzocco 17, Selvaggio 2, Ronconi 9, Biasioli 2, Nagari 11, Vaia 2, Deregibus, Visenti. All. Scassillo.

"Peccato non essere riusciti a rimanere a contatto per più minuti ma la reazione avuta nei momenti di difficoltà è un segnale che la squadra sta crescendo di partita in partita" è il commento di un soddisfatto coach Biglia al termine della partita.

Bella prova di carattere dei Caymans contro la seconda forza del campionato: Fossano; la partita si è giocata per lunghi tratti punto a punto. I padroni di casa partono subito con un ritmo di gioco veloce, cercando di sfruttare il vantaggio anagrafico. Fossano prova comunque a prendere il controllo del match ma gli alligatori non mollano e rimangono in contatto recuperando punto su punto.

Domenica 06 marzo 2022: passano meno di 72 ore dalla sconfitta (che brucia ancora) di Alessandria e la squadra senior delle Lady torna in campo, stavolta in casa, contro Tortona, ancora non incontrata finora in campionato. L’occasione è ghiotta vista la classifica delle avversarie per tornare subito alla vittoria e continuare a sperare in un aggancio al quarto posto che permetterebbe l’accesso ai playoff.

Molte assenze tra le Lady consentono a coach Colonna di poter convocare anche la giovanissima Frattini (2006) che risulterà una delle migliori in campo, con percentuali altissime. Pronti via, e Iannuzzi (7 punti nel primo quarto) guida subito le compagne ad un primo break importante che indirizza la partita.

Nicola e Porporato (per quest’ultima bella gara di abnegazione in un ruolo di pivot non suo) hanno il loro da fare con il centro di peso delle avversarie, ma riescono comunque anche a svitarsi in mezzo all’area per qualche canestro in avvicinamento. Nel secondo quarto si accendono Raso (in penetrazione) e Frattini con precisi tiri dalla media e con 11 punti in due consentono alla squadra di portare il vantaggio a metà gara sul +12.

Nel secondo tempo il copione non cambia: le viaggianti cominciano ad accusare lo sforzo, mentre le biancoverdi non smettono di correre in contropiede con Rivoira e Mondino senior brave a concretizzare, ben spalleggiate in attacco anche da Marchisio e ancora da Iannuzzi.

La partita finisce tra gli applausi del quasi numeroso pubblico presente e c’è anche il tempo per una foto che accomuna le due squadre (arbitro compreso) attorno alla bandiera della pace, che sempre dovrebbe sventolare in questi giorni di grande tensione. Non c’è tempo per i saluti alle avversarie che sarà di nuovo scontro, stavolta in casa tortonese, tra meno di una settimana per un back to back all’americana, frutto dei recuperi di partite sospese nei mesi passati per pandemia. Maniche rimboccate e fiammella accesa: chissà mai…

ALESSANDRIA - ABC SERVIZI LADY GATORS 49-43

Parziali: 13-9, 11-6, 12-10, 13-18

ABC SERVIZI Lady Gators: Mondino M, Vergnano 9, Iannuzzi 10, Raso 9, Nicola, Pederzani, Porporato, Rivoira, Marchisio 15. All. Colonna, Mascolo, Mondino.

Alessandria: Pagella 11, Scerbo 7, Fichera 8, Cova 9, Sansebastiano 4, Orsi 4, Cermelli 4, Sartori 2, Furia, Lanzoni V, Lanzoni C, Bodellini.