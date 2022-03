BEA Chieri tiene testa a Grugliasco

Sabato 5 marzo il CheTariffa Leopardi Future Lab è sceso in campo al PalaLevi ospite di Pallacanestro Grugliasco, per la seconda giornata della seconda fase di Serie D. Dopo la bella vittoria di domenica scorsa, i Leopardi confermano i passi in avanti in una gara equilibrate e spesso gestita in vantaggio. Negli ultimi istanti manca solo un po’ di esperienza per riuscire a portare a casa il risultato.