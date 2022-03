BEA Chieri, il recap della settimana

La scorsa settimana, l' Under 19 Silver BEA Chieri ha ottenuto la qualificazione alla seconda fase TOP superando al PalaCascinaCapello Pallacanestro Moncalieri. Vittoria casalinga contro Moncalieri anche per l' Under 17 Gold , che riapre i giochi per la classifica finale del girone di regular season e riscatta la sconfitta nella gara d'andata.

Nella prima giornata della seconda fase, l'Under 15 Silver vince al cardiopalma contro Kolbe Torino, l'Under 13 Silver porta a casa un successo con ampio margine contro Basket Club Serravalle. L'Under 15 Eccellenza, al PalaCascinaCapello, tiene bene testa a College Borgomanero, con gli ospiti che trovano l'allungo decisivo solo nell'ultimo quarto. Nel turno infrasettimanale paga il conto delle assenze e cede ospite di TNA San Mauro.

L'Under 13 Gold paga il conto di un primo quarto sottotono contro Basket Eridania, nella gara d'esordio della seconda fase TOP. I Ragazzi CSI reggono due quarti ospiti di San Paolo, poi i padroni di casa prendono il largo. L'Under 13 Femminile cede ospite di Libertas Moncalieri, la Top Junior contro Basket Volpiano. La Promozione maschile supera Alber Team Grugliasco.

UNDER 19 SILVER

BEA CHIERI – PALLACANESTRO MONCALIERI S 80-63

Parziali: 18-16, 34-26, 62-42

BEA CHIERI: Sirbu 17, Bertoglio 5, Barisone (C) 6, Vignoli 11, Alò 3, De Mita 10, Bergese 6, Virde 2, Bianco T. 2, Lafiosca 9, Perillo 9. All. Colò, Ass. Pirocca.

MONCALIERI: Awed 4, Viola (C), Bianco A., Gottero 12, Petrucelli, Finocchiaro 2, Romagnoli 2, Colella 19, Giannini 4, Aksungar 18, Vidotto 2. All. Molinari, Acc. Cutrone.

UNDER 17 GOLD

BEA CHIERI - PALLACANESTRO MONCALIERI 78-71

Parziali: 19-15, 41-38, 60-50

BEA CHIERI: Bianco 4, Becchio, Roccati 30, Gangi, Mazzardis 2, Lafiosca 16, Ferrone 20, Pisciuneri 4, Kamami 2. All. Usai, Ass. Bonifacio, Ass. Pirocca, Prep. Gangi.

MONCALIERI: Cabri 6, Marcon, Gallucci 16, Reinaudo 4, Meliga, Pilato, Di lernia, Greganti 13, Zelda 4, Carriere 2, Albanesi 18, Sibona 8. All. Scartezzini, Ass. Albanesi, Acc. Pilato.

UNDER 15 SILVER

KOLBE TORINO – BEA CHIERI. 55-57

Parziali: 15-12, 29-28, 42-44

KOLBE: Losana, Esposito 8, Angeli, Di gioia 23, Braga 3, Bicombin, Pecchenino 2, Antona 4, Pollon 15, Beilis, All. Di Pasquale, Ass. Di Gioia.

BEA CHIERI: Visitato, Nicoletti, Gariglio, Pisciuneri 32, Guardalben 4, Gamba 10, Molinari 4, Luera 5, Vurruso, Cirrito, Massari, Zarba 2, All. Grillone, Ass. Ghigo, Virde.

UNDER 13 SILVER

BEA CHIERI – BASKET CLUB SERRAVALLE 67-26

Parziali: 13-2, 27-10, 45-17

BEA CHIERI: Cordero, Giorcelli 6, Danisi 2, Santoro 12, Fava, Meles 8, Petrin 21, Giacomini, Vallinoti 10, Stoian 2, Carrara, Griva. All. Ucci.

SERRAVALLE: Yally 7, Menichino 7, Triches, Romano 3, Deamici 2, Auricchio, Cevallos 3, Barbieri, Boilmo 3. All. Triches.

UNDER 15 ECCELLENZA

BEA CHIERI - COLLEGE BASKETBALL 73-82

Parziali: 21-21, 39-37, 59-61

BEA CHIERI: Ahia 2, Marrese 5, Viggiano 13, Quagliotto 18, Bechis 13, Ricci 2, Pianfetti, Minetti 5, Fogliato 13, Gangitano, Mout 2. All. Allisiardi, Ass. Ratto, Prep. Turetta, Acc. Bechis.

COLLEGE: Olivieri 10, Bertolotti 2, Preti 7, Martino 3, Baiardi 29, Tadini 8, Porta, Comin 7, Romeo 7, Sella 2, Rupil 7. All. Villa, Ass. Santagostino.

UNDER 13 GOLD

BEA CHIERI – ERIDANIA BASKET 58-72

Parziali: 14-21, 31-34, 49-51

BEA CHIERI: Milani 15, Spennato 2, Tarantino 2, Vacca 6, Fatai 4, Destefanis, Faedda 1, Mastrocola, Sidari 6, Calò 22. All. Ratto, Ass. Mosca, Ass. Allisiardi

ERIDANIA: Spetz 24, Chiarabanda 2, Camoletto 2, Virgiglio 4, Madon 4, Aimone, Damiani 25, Geymonat, Cebutti, Pronatti, Calabrese 2. All. Stefanini.

RAGAZZI CSI

SAN PAOLO BASKET – BEA CHIERI 62-28

Parziali: 10-9, 21-17, 39-23

SAN PAOLO: Ferrero 2, Gomez, Fontana 10, Di Palo 2, Homoranu 4, Di Costa 19, Salso 6, Scagliotti 6. All. Tesoro

BEA CHIERI: Melchiorri A., Viale, Grignani, Traversari 6, Bonetti, Melchiorri N. 2, Chiara, Balla 1, Amerio 12, Villata, Malino 6. All. Picchialepri.

UNDER 13 FEMMINILE

LIBERTAS MONCALIERI – BEA CHIERI 59-26

Parziali: 13-6, 30-16, 43-21

MONCALIERI: Chessa 28, Levi 14, Fresia 9, Perino 4, Balotto 2, Cussi 2, Arezzo, Aimeri, Manosperti, Minervino, Russo, Musso. All. Abrate.

BEA CHIERI: Treccarichi 7, Lupo 5, Ricci 5, Sangiorgi 4, Ferrone 3, Lagrotteria 2, Candelieri, Bechis, Capello, Bernardiello. All. Petrachi.

PROMOZIONE MASCHILE

BEA CHIERI – ALBER TEAM GRUGLIASCO 69-54

Parziali: 15-15, 30-27, 44-39

BEA CHIERI: Vidotto 2, Brizzo 7, Baldi F. 4, Doglio 8, Baldi L., Fumero, Richetta 16, Trapani 3, Picchialepri 4, Di Vanno 6, Turetta 19.

ALBER TEAM: Viale 8, Penz 10, Rigo 10, Impinna 11, Morello 2, De Jesus Rodriguez 2, Procopio, Costa 5, Peluso 2, Magnate 4. All. Bonetto, Acc. Vespa.