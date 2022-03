Il Leini Stadium ha ospitato i Campionati Regionali di Nuoto Sincronizzato

La struttura sportiva comunale del Leini Stadium Nuoto – Pallanuoto – Sincro – Tuffi gestita dalla Società bergamasca Project Sport S.r.l. SSD riporta in vasca la bellezza delle discipline acquatiche.

Nel primo di una serie di appuntamenti, domenica 6 marzo , il Quadri Sport Center Leini ha ospitato i Campionati Regionali FIN di Nuoto Sincronizzato delle Categorie Juniores e Assolute . A seguire si sono cimentate negli esercizi per il raggiungimento delle Stelle anche le più piccole.

Più di 200 atlete si sono esibite nell’acqua clorata del Centro leinicese. Hanno padroneggiato le classifiche juniores e assolute nelle diverse specialità le atlete delle Società Abundance, Acquatica e Lib. Novara. Tutti i risultati si possono trovare sul sito Federnuoto Piemonte.

Inizia, così, un periodo ricco di eventi, federali e di promozione sportiva, che riporteranno lustro sia al Leini Stadium che a tutto il territorio. Project Sport è completamente dedita a costruire qualcosa che vada ben oltre lo Sport, ma che sia un punto di riferimento per la cittadinanza e la valorizzazione di un territorio. L’obiettivo è quello di creare emozioni partendo dall’aforisma “Coltiviamo emozioni per esprimerne i valori”. La piscina non è solo acqua e sport, ma anche un momento di ritrovo, di aggregazione, di amicizia, di star bene con se stessi, atta a creare momenti di felicità soprattutto e nonostante il periodo buio che si sta trascorrendo.