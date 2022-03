BEA Chieri, Leopardi uniti per l'Ucraina

Domenica 6 marzo, in occasione della gara della Planet Smart City BEA, è stato istituito al PalaCascinaCapello un punto di raccolta di beni di prima necessità a favore della popolazione ucraina in fuga dalla guerra.

Grazie al pubblico dei Leopardi che ha partecipato oltre ogni aspettativa. Sono stati raccolti oltre quindici scatoloni di alimenti a lunga conservazione, alimenti per l’infanzia e materiale medico-sanitario.

In collaborazione con liceo Monti, istituto Vittone di Chieri e Comitato di Medjugorje (Chieri, via Vittone 38A), tutto il materiale raggiungerà il Sermig – Arsenale della Pace, che lo destinerà ai profughi di Baia Mare, in Romania al confine con l’Ucraina.