SHORT TRACK – Splende il talento di Casagrande ai Mondiali Junior di Gdansk

Avventura iridata da incorniciare per la torinese Lucrezia Casagrande che, ai Campionati Mondiali Junior di short track , ha raccolto il miglior risultato individuale della spedizione azzurra. La 18enne tesserata per la Velocisti Ghiaccio Torino , infatti, sulla pista di Gdansk ha centrato una straordinaria finale sulla distanza dei 1500 metri, concludendo in quinta posizione la gara vinta dalla coreana Kim.

Casagrande, in Polonia, ha preso parte anche alla sfortunata staffetta femminile, il cui risultato è stato condizionato da una caduta, a differenza della prova maschile conclusa con un clamoroso oro per l’Italia. «È stata una trasferta ricca di soddisfazioni, peccato solo per l’incidente della staffetta femminile a qualificazione ormai raggiunta, quando potevamo giocarci tutte le carte in semifinale», il commento del tecnico azzurro Nicola Rodigari.