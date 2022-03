MTS Ser U19, il recap della settimana

Mts Ser: Marengo, Busso Lucia, Girardi, Fustini, Pomero, Zito, Bettale, Rinaldi, Bertotto. Liberi: Cannizzaro. Allenatori: Cogliandro e Canta.

Prestazione sublime per Busso e compagne fra le mura di casa per il recupero della 15 giornata del campionato provinciale di Under 19. Un match che nei quattro parziali partiti in equilibrio, ma con le tigri santenesi che piano piano hanno dominato i parziali sotto gli attacchi imperiosi delle sue giovani attaccanti, Marengo ha solo l’imbarazzo della scelta nel servirle. Solo una piccola inflessione nel terzo set che dopo aver perso qualche punto per errori di formazione e aver subito qualche servizio avversario le tigri santenesi cercano di restare in carreggiata ma che cedono sul finale. Con questa vittoria la prima posizione in classifica delL’Mts Ser e consolidata.