Derthona e Azalai organizzatori della Virtual Just The Woman I Am Tortona

Il territorio protagonista della Just The Woman I Am 2022: domenica 13 marzo andrà in scena l’edizione tortonese della “Virtual JTWIA”. Si tratta di una corsa camminata di 5 km, sviluppata in città grazie alla partnership tra Bertram Derthona e Azalai ASD, che veicola ulteriormente l’evento che il CUS Torino, in collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino, dal 2014 organizza per raccogliere fondi a favore della ricerca universitaria contro il cancro. Just The Woman I Am, attraverso una serie di iniziative collaterali, promuove anche la prevenzione, l’inclusione, la parità di genere e i corretti stili di vita.