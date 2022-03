Basket Novara torna a vincere

Tornano finalmente alla vittoria i novaresi, che espugnano la palestra “Gramsci” di Ivrea e raccolgono il quarto successo stagionale in C Silver. I bianco-blu torneranno sul parquet già domenica, affrontando in trasferta i torinesi della Polisportiva Reba.

Sono gli ospiti a partire meglio. Grazie a una buona pressione difensiva Novara riesce a limitare i canestri degli avversari, andando anche spesso in contropiede e ottenendo in tal modo un vantaggio vicino alla doppia cifra dopo soli dieci minuti di gara. All’inizio del secondo quarto Ivrea accenna una reazione, ma il Basket Club non si scompone e continua a difendere con attenzione. In fase offensiva la MG Consulting gioca coralmente e, anche grazie a qualche canestro dalla lunga distanza, consolida il proprio vantaggio. A metà gara sono venti i punti che separano le due squadre. Al termine dell’intervallo lungo Novara torna in campo con sufficienza, lasciando agli avversari le redini del gioco. Ivrea piazza un parziale di 8-0 che stordisce gli ospiti, incapaci di reagire. I ragazzi di coach Delconte rivivono i fantasmi delle precedenti uscite, si intestardiscono e smettono di giocare di squadra, sia in attacco che in difesa. I padroni di casa sono galvanizzati e grazie ad un parziale di 27-11 rientrano in partita. La gara cambia nuovamente nell’ultima frazione di gioco. I bianco-blu ritrovano serenità e il giusto atteggiamento difensivo, mentre in attacco riescono ad eseguire correttamente i giochi producendo in tal modo punti su punti. Vigliaturo è on fire e così tutto il roster di Novara, che chiude i conti segnando ben 36 punti negli ultimi dieci minuti di partita, che si chiude con il punteggio di 56-89. La MG Consulting ritrova finalmente il foglio rosa e si schioda da quota 6 punti in classifica. Sono ben cinque gli uomini di Novara in doppia cifra. Oltre a Vigliaturo, anche Galzerano ne segna 16. Tommaso Brustia ne produce 12, Cochis e Amato 13 a testa.