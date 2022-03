Judo, Campionati Italiani U18: Akiyama Settimo vincitrice!

È sempre la palestra Akiyama di Settimo Torinese, la stessa che ha dato i natali al campione olimpico di Rio 2016 di Fabio Basile, la più forte in Italia e in occasione dei campionati italiani U18 svoltisi al Lido di Ostia il week end scorso sono ben quattro le medaglie conquistate dai giovani settimesi.

Tra tutte quella d'oro di Alexandar Jelic che si è laureato Campione d'Italia nella categoria al di sotto dei 55 kg grazie a un gara superlativa e autorevole con incontri terminati spesso prima limite. In finale Jelic, che frequenta l'istuto VIII marzo di Settimo T.se al terzo anno, si è scontrato con il compagno di palestra Davide Errichiello, reduce da un grave infortunio e con pochissimo allenamento alle spalle, e l'ha superato nel finale.

Bravissimo anche il cuneese Jacopo Busia che si allena a Settimo sbarbandosi 100 km di autostrada quattro volte la settimana. Con un prova autorevole ha guadagnato nei kg - 50 la medaglia d'argento e la tanto agognata cintura come anche il suo compagno Errichiello. Per la classe femminile Giorgia Sibilla ha confermato il podio già ottenuto nel 2021 sempre nel campionato Under 18 ma in questo caso si è migliorata arrivando in finale e conquistando la medaglia d'argento. Grazie ai risultati ottenuti in campo maschile la società di Settimo ha vinto la classifica delle società.