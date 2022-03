Granda College Cuneo, il recap della settimana

Inizia con una vittoria la Coppa Piemonte per l'Under 16 Gold. Fin dal primo quarto i cuneesi scendono in campo con grande aggressività sia in fase offensiva che in quella difensiva, giocando con energia e trovando buoni canestri frutto di ottime collaborazioni. Nei primi minuti del secondo quarto Cuneo continua a giocare con un'energia mai vista prima, costringendo Savigliano a chiamare il suo secondo ed ultimo time-out a disposizione; nella seconda metà di frazione i locali perdono un po' di fluidità offensiva, forzando molto e perdendo più palloni del necessario; nonostante questo la difesa tiene e all'intervallo lungo i locali sono sul +15.

Al rientro dalla pausa, Cuneo riprende a giocare con buon ritmo sia in attacco che in difesa e nonostante qualche piccolo passaggio a vuoto riesce ad incrementare fino al + 20. Nell'ultima frazione, complice la stanchezza per il grande sforzo profuso, i ragazzi dei Coach Griffanti e Caroni, concedono qualcosa in più agli avversari che ne approfittano per chiudere sul -16, grazie anche ad una tripla sulla sirena che mette fine alla gara.

«Abbiamo sicuramente giocato la miglior gara dell'anno per energia, intensità ed attenzione; tutti i ragazzi hanno portato un contributo fondamentale; ogni tanto cadiamo ancora in errori che dovremmo provare a superare, ma sono convinto che con l'allenamento e con la fiducia ormai acquisita, li supereremo», queste le parole di Coach Griffanti al termine della gara.

Coppa Piemonte – 06/03/2022

KOLBE TORINO – GRANDA COLLEGE CUNEO 48-64

Parziali (17-17; 30-34; 38-44)

GRANDA COLLEGE: Bossolasco 15, Carpensano, Lingua, Bedino 2, Amariei 6, Delogu 6, Putortì 15, Daziano 20.

Vittoria importantissima per l'Under 16 Gold che con solo 8 elementi a disposizione supera Kolbe in trasferta. Nei primi due quarti la gara è in perfetto equilibrio con le due squadre a ribattersi colpo su colpo, con gli attacchi a prevalere sulle difese; rompe l'equilibrio il 2 su 2 da 3 di Delogu nella seconda frazione di gioco. Nei due quarti successivi, Cuneo registra meglio la propria difesa e spinta dal trio Putortì, Bossolasco e Daziano, con una quarta frazione ai limiti della perfezione, si impone sul campo dei torinesi.

«I miglioramenti dei ragazzi sono sempre più evidenti. Tutti quelli che scendono in campo, compresa la gara odierna, portano sempre un contributo fondamentale», queste le parole dei Coach Griffanti e Caroni al termine dell'incontro.

UNDER 14 GOLD

GRANDA COLLEGE CUNEO – GRUGLIASCO DRAGONS 73-42

Parziali (26-12; 38-23; 59-35)

GRANDA COLLEGE: Picollo G., Giordano, Di Meo, Vergnaghi, Mattio, Condur, Picollo P., Bernardi.

Bella vittoria per l'Under 14 Gold sul proprio campo contro Grugliasco. Cuneo ha ancora nella testa la bruciante sconfitta subita un mese fa sul campo degli avversari e parte col giusto appiglio: grande intensità in difesa e determinazione in attacco. Già nel primo quarto la squadra di casa allunga nel punteggio con un vantaggio di ben 14 punti (26-12). Nel secondo periodo Grugliasco prende le misure e le due squadre si equivalgono nelle giocate e nel punteggio (12-11 di parziale). Il terzo periodo inizia sul 38-23 ma Cuneo alza ancora di più il ritmo della partita e allunga ancora, grazie ai tanti rimbalzi in attacco che permettono buoni secondi tiri. Al 30' il tabellone segnala 59-35 e nell'ultimo periodo viene dato ampio spazio alle rotazioni, con coach Lelli contento perché tutti hanno portato il loro contributo. La partita finisce sul 73-42.

UNDER 13 SILVER

PALLACANESTRO FARIGLIANO – GRANDA COLLEGE CUNEO 43-33

Parziali (9-4; 23-18; 30-27)

GRANDA COLLEGE: Casale, Mandrile, Martini, Giordano, Aguilucho, Vigna, Rocca, Leonte, Secondo.

Bella partita della prima giornata di fase Top, per i nostri Under13 Silver in trasferta a Farigliano. Già dai primi minuti si vede che sarà una bella gara intensa con interessanti giocate da parte di entrambe le squadre. All'intervallo il tabellone segnala 23-18 per Farigliano, ma Cuneo non demorde e si riporta sotto nel punteggio fino al 30-27 a 10 minuti dal termine. Nell'ultimo periodo, Granda College si fa prendere dalla fretta e prende tiri mal consigliati in attacco, permettendo alla squadra di casa di chiudere la partita sul 43-33 finale.

Coach Ferrero è stato comunque contento dell'approccio dei ragazzi e del grande impegno messo in campo. Grande soddisfazione anche per l'esordio in campionato di due 2009 che si sono iscritti da sole 2 settimane.

SERIE D

TORINO TEEN BASKET – AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO 86-56

Parziali (24-20; 46-39; 71-46)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Rosso, Grosso, Dalmasso, Massa, Ramondetti, Basso, Comotti, Orsi, Giordano, Rinaudo.