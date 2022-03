JBM, al via le Final Eight di Coppa Italia

Dopo la qualificazione ottenuta al termine del girone di andata è tempo di Final Eight di Coppa Italia per la Novipiù JB Monferrato che domani , palla a due alle ore 13 , sarà di scena al PalaLeombroni di Chieti, nel quarto di finale che la vedrà opposta alla Givova Scafati .

GLI AVVERSARI

La squadra campana, allenata da coach Alessandro Rossi, si presenta a questa Final Eight come prima forza del Girone Rosso. Miglior realizzatore della squadra scafatese è Rotnei Clarke, che in campionato viaggia a 14.0 punti di media con il 45% da tre punti. Subito dietro di lui c’è Riccardo Rossato che segna 13.8 punti a gara. L’altro americano della squadra di coach Rossi è Ed Daniel, che è il terzo miglior realizzatore con 10.1 punti e 7.7 rimbalzi di media.

DICHIARAZIONI

Stefano Comazzi (Ass. Allenatore): «Finalmente dopo la meritata qualificazione è arrivato il momento di giocare la Coppa Italia. Un appuntamento a cui arriviamo con entusiasmo, seppur con ancora delle problematiche fisiche che ancora ci stiamo portando dietro. Scafati sarà un confronto di alto livello ed è anche il primo incontro con l’altro girone prima della fase a orologio. Scafati ha un roster molto forte, costruito per la vittoria in questa competizione, ma più in generale anche per la vittoria del campionato. Dal nostro punto di vista, proveremo a dare il massimo per mettere in difficoltà i nostri avversari, nonostante le difficoltà».

Niccolò Martinoni (Capitano JB Monferrato): «È chiaro che il valore del roster di Scafati è assoluto e stanno dimostrando di essere una grande squadra, però nelle partite a eliminazione diretta come sono quelle di queste Final Eight tutto può succedere. Noi arriveremo pronti, daremo il 100% e proveremo a fare lo sgambetto a Scafati: abbiamo due giorni per prepararci e cercheremo di farlo nel migliore dei modi».



INFO UTILI

Si gioca venerdì 11 marzo, con palla a due alle ore 13, agli ordini dei signori Angelo Caforio, Nicholas Pellicani e Claudio Di Toro. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook, Instagram e Twitter di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.