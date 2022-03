San Giorgio Volley cade in trasferta contro Busca

Si ferma a Busca la striscia di vittorie esterne per la formazione del Cascina Capello Chieri che nel palazzetto di Busca deve digerire la sconfitta amara al termine di cinque set giocata sull’altalena delle emozioni dove ha la meglio 3-2 nel match con la squadra di casa. Le chieresi conservano il secondo posto in classifica.

Coach Bernardinello schiera in partenza il sestetto ormai consolidato Fradiante in palleggio con Ratto nella sua diagonale, Gauna e Gilè al centro, ali martello Lancieri e capitan Caretto. Libero Mondino. Risponde dall’altra parte della rete coach Dutto con Fantini in palleggio opposta Candela, al centro Martinasso e Ballario, ali ricevitrici Castellino e capitan Cirla. Tusa libero.

Il primo set vede le ragazze del Cascina Capello partire forte commettendo pochi errori, Fradiante distribuisce al meglio i palloni che la difesa non riesce a contrastare. Chieri prende subito il largo, tranne un piccolo ritorno a metà del set, ma il divario è ampio e non impensierisce le chieresi, che chiudono sul 25-13.

Come spesso accade, soprattutto ultimamente, al ritorno in campo qualcosa si inceppa. Il gioco fluido, gli attacchi e le difese che sin qui avevano funzionato non girano più a dovere e le ragazze del Busca raddrizzano la gara a loro favore senza tanta fatica. Nella terza frazione si viaggia pari passo, punto su punto le Buschesi sembrano più convinte, mentre le ospiti faticano a tenere testa alle avversarie, che chiudono il set 25-23.

Coach Bernardinello al cambio campo inizia a ricordare loro che con la calma e meno errori si può tornare in partita, difatti inizia un ulteriore match nel match. Caretto e Gauna tornano a martellare, la difesa torna a fare la voce grossa difendendo ogni pallone e il risultato parziale dimostra di nuovo la differenza, 25-12 in meno di 20 minuti. A questo punto entrambe le formazioni credono nella vittoria, ma il Cascina Capello si sveglia troppo tardi per recuperare lo strappo iniziale delle cuneesi e il match si chiude 15-13 per le padrone di casa.

Prossima gara ancora in trasferta in quel di Villar Perosa, sabato 12 marzo contro Valchisone, giovane formazione che all’andata aveva strappato un punto al PalaCacinaCapello.