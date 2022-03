Giaguari Torino: inizia la rincorsa al Silver Bowl 2022

La rincorsa al Silver Bowl 2022 partirà domenica prossima a Ferrara, dove i Giaguari affronteranno le Aquile, un team storico con cui condividono l’anno di fondazione (1979) ma che nei 43 anni di storia hanno incontrato solamente otto volte, mentre a livello giovanile sono numerosi gli incroci tra torinesi ed estensi, con un buon numero di finali disputate in varie categorie.

Confermato in blocco il coaching staff, con John Harper, Brian Michitti e Giorgio Volpi a guidare la truppa di coach italiani (Gerbino, Lazzaretto, Pirillo, Rigazzi, Scarpitti, a cui si aggiunge la new entry Faustino), la società si è mossa anche per rinforzare la squadra e per sopperire ad alcuni ritiri eccellenti (Pizzimento e Maritano su tutti in difesa, Durigon e Olivier in attacco) ed all’assenza di altri giocatori che hanno cambiato casacca come il talentuoso ricevitore Tamsir Seck, approdato al campionato tedesco.