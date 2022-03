Chieri ’76 prepara la sfida interna con Bergamo

Entrambe le squadre arrivano da un successo nei recuperi che hanno giocato mercoledì. Le ragazze di Bregoli si sono imposte 1-3 a Perugia interrompendo una serie di cinque sconfitte, mentre le orobiche hanno sorpreso 3-2 Firenze bissando il successo interno (3-0) ottenuto pochi giorni prima contro Roma: 5 punti pesantissimi che hanno fatto risalire Bergamo all’undicesimo posto in classifica con 18 punti.

Rispetto alla gara d’andata, vinta 1-3 da Chieri, nell’organico di Bergamo ci sono diverse novità. L’allenatore non è più Pasqualino Giangrossi bensì Stefano Micoli. Sono anche state tesserate la centrale croata Bozana Butigan e la laterale statunitense Mackenzie May, mentre non fanno più parte del roster le schiacciatrici Francesca Marcon e Stephanie Enright, quest’ultima ex chierese. L’unico ex della sfida sarà Giulio Cesare Bregoli, che dieci anni fa da vice di Mazzanti vinse a Bergamo uno scudetto e una Supercoppa. Nei sette precedenti fra il Chieri ’76 e Bergamo, le biancoblù si sono imposte sei volte.

A fare il punto e presentare la partita di domenica è Francesca Guarena, entrata mercoledì a Perugia per due turni di battuta. La scorsa stagione la giovane centrale biancoblù aveva fatto il suo debutto assoluto in prima squadra proprio nella Supercoppa contro Bergamo, all’epoca guidata da quel Daniele Turino che oggi la allena in B2 nel Club76 Reale Mutua Fenera Chieri. Sempre contro Bergamo, nella gara d’andata, Francesca ha fatto il suo debutto stagionale.

Francesca, cosa ha lasciato la vittoria di mercoledì a Perugia?

«A Perugia siamo riuscite finalmente a tirare la testa fuori dall’acqua e a ritrovare il nostro ritmo di gioco dopo un periodo un po’ complicato. Si è visto un gruppo unito che ha saputo farsi forza nei momenti difficili. Abbiamo spinto in battuta e il nostro sistema muro-difesa ha funzionato più che bene».

Che partita ti aspetti domenica con Bergamo?

«La partita con Bergamo non è assolutamente da prendere sottogamba. Abbiamo già avuto dimostrazioni di quanto questo campionato sia imprevedibile. Loro contro Firenze hanno fatto una grande gara. Sono una squadra agguerrita, impegnata nella lotta salvezza, che si è rinforzata rispetto alla gara d’andata ed è cresciuta. Domenica mi aspetto una gara combattuta in cui dovremo imporci da subito e dimostrare la nostra voglia di vincere».

Come sta andando la tua stagione, la prima stabilmente nel roster della prima squadra?

«Procede bene. Mi sento cresciuta sotto vari aspetti, per questo devo ringraziare le mie compagne che mi stanno dando dei preziosi aiuti. Ho tanta voglia di crescere, lavorare e migliorare. Quel che mi ha sorpreso maggiormente è il livello e l’imprevedibilità del campionato, quest’anno più che mai».