CUS Basket fatica, ma passa contro Pinerolo

Non il miglior CUS della stagione, però contava vincere e i biancoblù lo fanno, dimostrando unione di intenti, identità e carattere. Sul campo di Cantalupa contro un Pinerolo che sconta alcune assenze ma gioca con grande determinazione, i biancoblù non trovano mai la giusta tensione e incappano in una serata storta al tiro dalla distanza e in vistosi cali di concentrazione.

La cocciutaggine al tiro e un paio di giocate di livello danno l'inerzia decisiva nella prima metà del quarto periodo e consentono ai torinesi di portare a casa il successo che li isola in vetta alla classifica. Che non sia serata al tiro per i biancoblù lo si intuisce fin dalle primissime battute: ben tre recuperi di fila vengono vanificati dalla scarsa mira. Per contro il Pinerolo, che non ha il punto di riferimento Tomatis, libera l'area e si procura gli spazi per il 4-0 del 2'.

Dopo il pareggio di Conti, il Mastro Viaggiatore mette insieme altri recuperi, conquista pure diversi rimbalzi offensivi, ma gioca sotto ritmo, perde palloni in maniera banale e soprattutto non riesce a centrare il bersaglio, neppure dalla lunetta. Il 12-6 dell'8' arriva da un piazzato dell'ex Catozzi, il successivo doppiaggio (16-8) da due liberi di Menegazzo. Nell'ultimo minuto e mezzo il CUS alza di colpo la voce e con una rubata di Conti per Petitti restringe il ritardo: 16-12.

I biancoblù sembrano trovare il il bandolo della matassa e riagguantano l'avversario con Akoua, ben servito da Matteo Porcella, e una coppia di liberi di Conti: 16-16 all'11'. Il giovanissimo Andrea Porcella lavora da marcatore navigato su Navone, e il primo sorpasso della serata arriva da Petitti, con un percorso netto dalla linea: 18-20. L'ago della bilancia vacilla, il Pinerolo lo rimette dalla sua con Borda Bossana e con Catozzi: 26-21. In bonus per molti minuti, il Mastro Viaggiatore palesa ancora difficoltà di sintonia sulla gara, fa collezione di errori di disattenzione e tiene il passo con il fiatone solo grazie ad un 3 su 4 a gioco fermo di Akoua. Nei due minuti che preludono all'intervallo, un canestro dal lato di Nicoletti e una rubata trasformata in contropiede solitario da Akoua compensano una bordata da tre punti di Navone: 31-30.

La ripresa si apre sotto il segno di Conti, che dà fiducia ai suoi con tre canestri di fila. Prova e riprova, alla fine al millesimo tentativo il Mastro Viaggiatore si sblocca dall'arco: lo fa al 25' con il 35-39 di Boglione. I padroni di casa sembrano piegare le gambe quando Conti si alza fronte a canestro per il 37-41, e poco dopo quando Fantolino attacca il ferro per il 39-43. Il Pinerolo sbaglia una conclusione facile da sotto e sul rovesciamento di fronte Conti lo punisce da 8 metri per il 41-46. L'onda sembra propizia e il CUS la cavalca: il solito Conti in entrata appoggia nella retina il +6, quindi sull'ennesima conclusione fallita dagli avversari, perfetta lettura di Matteo Porcella che schiaccia dentro per il fratello Andrea: 42-50.

La fuga dei biancoblù un paio di azioni dopo, con una tripletta dall'angolo di Boglione: 44-53. Manca un'infinità, ben 8 minuti. Gli ospiti alzano il quintetto e da un'azione su rimessa in attacco trovano un tiro rapido da 3 punti di Matteo Porcella che sembra metterli una volta per tutte al riparo: 45-56 al 34'. Anche perché la solidità del sistema arretrato porta in dote due recuperi di fila. Ma il Mastro Viaggiatore spreca tutto e, da una rigiocata, il Pinerolo trova da Gatti la stoccata da oltre la linea arcuata che ne alimenta di nuovo le speranze: 50-56.

Capitan Fantolino ritocca il vantaggio con un libero, Akoua bracca Navone, gli ruba palla e subisce un antisportivo: ancora una volta il CUS è in vena di regali, sia dalla lunetta che sull'extra-possesso. Il muro biancoblu però regge, recupera rimbalzo e dall'altra parte Fantolino, a 2'30" dalla fine, segna il 50-59 che vale come ipoteca. Gli universitari proteggono ancora con grande attenzione l'area e a 30 secondi dalla fine realizzano con Akoua il canestro della faticosissima sicurezza: 50-61.

CESTISTICA PINEROLO - MASTRO VIAGGIATORE CUS TORINO 52-61

Parziali: 16-12, 31-30, 41-46

PINEROLO: Mastroberti n.e., Menegazzo 4, Peretti n.e., Navone 11, Gatti 9, Molinero 2, Borda Bossana 9, Grosso, Maltese, Catozzi 17. All. Bianco.

CUS TORINO: Conti 20, Porcella M. 3, Nicoletti 2, Petitti 5, Akoua 7, Fantolino 6, Tatsoptsa, Boglione 8, Bonadio 6, Porcella An. 4, Marangon n.e. All. Porcella Al. Ass. Subbiani.