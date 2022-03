Cuneo Volley domenica contro Siena per il super big match

Super Big match per la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo ospite dell’ Emma Villas Aubay Siena domenica 13 marzo alle ore 18 al PalaEstra. Una partita di fondamentale importanza per entrambe le compagini; i biancoblù cercheranno di fortificare la pole position in vista dei play off mentre ai senesi serve aumentare il margine per garantirsi la salvezza e chissà, magari tentare l’ingresso tra le prime otto.

La vittoria in casa con Reggio Emilia ha sicuramente riportato un equilibrio nello spirito della squadra, ora è tempo di focalizzarsi sul gruppo, mettere in pratica il duro lavoro fatto in palestra e fare il proprio gioco.

In vista del match, ecco le parole di coach Roberto Serniotti: «Domenica ci attende una sfida impegnativa a Siena, molto importante sia per la nostra classifica che la loro. Siena ha variato molto le formazioni durante le stagioni, ma ora ha trovato un buon equilibrio e i risultati lo confermano. La vittoria contro Reggio ha portato fiducia e entusiasmo nel nostro gruppo e stiamo lavorando bene in palestra».

La partita sarà trasmessa live sul canale YouTube di Volleyball World a questo link.