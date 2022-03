B1-F: Agil Igor Volley ospita Orago

A lanciare la carica è Beatrice Perfetto: «Arriviamo da un periodo non facile, sabato non vediamo l’ora di mostrare quanto valiamo, siamo cariche e determinate. Orago è un degno avversario, sarà importante non calare di attenzione e imporre immediatamente il nostro gioco. La settimana di allenamenti, - dice - è stata impegnativa e fondamentale per la preparazione della partita. La gara contro Acqui Terme ci ha impresso la carica e la voglia di migliorarci sia individualmente sia come squadra».