Derthona: giovedì la presentazione del libro ‘Quando inizia un nuovo viaggio’

Una storia da conoscere, quella di Chris Wright, giocatore della Bertram Derthona che ha scoperto, dal 2012, di essere affetto da Sclerosi Multipla. Una malattia che non gli ha impedito di disputare una carriera ai massimi livelli, tra America ed Europa. Lui, come altri personaggi più o meno famosi, raccontano della convivenza con questo disturbo e delle loro storie vincenti all’interno del libro "Quando inizia un nuovo viaggio. Una vita oltre la sclerosi multipla" scritto dal Professor Filippo Martinelli Boneschi, membro dell’équipe di Neurologia e del Centro Sclerosi Multipla del Policlinico di Milano. Da oltre 25 anni, Martinelli Boneschi si occupa di studio, ricerca e cura dei pazienti affetti da disturbi neuroinfiammatori e neurodegenerativi, in particolare di persone che hanno contratto la Sclerosi Multipla e la demenza.

Il Derthona Basket e la Società Medico Chirurgica Tortonese hanno organizzato la presentazione di questo libro nella giornata di giovedì 17 marzo alle ore 18.30 presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona (ingresso da Via Emilia 168). La finalità dell’evento è fare conoscere la storia di Chris Wright e degli altri protagonisti del libro ai tifosi della Bertram e a tutti coloro che fossero interessati a partecipare. La presentazione del libro sarà condotta e moderata da Alice Pedrazzi, giornalista, e vedrà, oltre agli interventi del Professor Martinelli Boneschi e di Chris Wright, anche del Dottor Claudio Massolo, medico di famiglia e Presidente della Società Medico Chirurgica Tortonese, e di Anna Tonelli, Presidente dell’AISM Alessandria. Il volume "Quando inizia un nuovo viaggio. Una vita oltre la sclerosi multipla" sarà in vendita in quella giornata presso la Libreria Namastè Book and Coffee, adiacente alla Sala Convegni della Fondazione CRT. Acquistando il libro si potrà contribuire in modo diretto a una nobile causa, in quanto tutti i proventi derivanti dalla vendita verranno devoluti all’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).