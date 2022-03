Bertram Derthona domani ospite della Dinamo Sassari

Si avvicina il nuovo appuntamento del campionato della Bertram Derthona, attesa dalla sfida alla Dinamo Banco di Sardegna Sassari in programma domenica 13 marzo alle ore 18 al PalaSerradimigni. Le due formazioni sono appaiate in classifica a quota 20 punti, ma la squadra allenata da Piero Bucchi ha disputato una gara in meno rispetto ai Leoni.

A introdurre l’incontro e il finale di stagione, in conferenza stampa, è stato coach Marco Ramondino: «Le partite che ci attendono da qui al termine della regular season hanno un peso specifico diverso rispetto a quelle disputate finora. La classifica inizia a delinearsi, le squadre giocano per salvarsi oppure per conquistare la migliore posizione possibile nella griglia playoff: tutti prestano attenzione a queste sfide. Ci attende Sassari, una squadra molto diversa rispetto a quella della gara di andata e tra le più in forma del campionato: dovremo essere bravi ad affrontare le difficoltà emotive e mentali di una partita in trasferta, curando bene le piccole cose che fanno la differenza».