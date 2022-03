Agil Igor Volley, tre punti preziosi contro Orago

In campo ci sono Giorgetta opposto a Sassolini H., Pandolfi e Galliano al centro, Bosso e Sassolini V. schiacciatori, Maiezza libero. Il primo vantaggio è di Orago (1-3), le Igorine però pareggiano e mettono la freccia (8-4). Sul 10-5 è pausa ospite, ma la musica non cambia e il tabellone dice 16-10. Rallentano un po’ le Igorine e qualche pasticcio consente alle ospiti di rientrare (16-14). Ingratta chiama la pausa, al rientro altro mini parziale che vale il 20-15. Si fa sotto Orago fino al 23-23 ed è punto a punto fino al 26-24 per le Igorine.

Il primo vantaggio è ospite (0-2), come prima però le Igorine ricuciono e si fanno sentire a muro (4-2). Orago mette di nuovo la freccia e corre fino al 12-16, quando le trecatesi danno il via alla rimonta e sul 15-17 è time out ospite. Sono determinate le Igorine, Orago si tiene ancora in vantaggio fino al 17-19 e poi è parità 19-19; ancora punto a punto e le Igorine ci credono: 25-23.

Nel terzo set è subito confronto punto a punto (2-2) con le Igorine a mettere per prime la freccia e Orago a pareggiare (7-7). Perfetto fa il primo allungo (13-11), sul 16-13 è pausa Orago; si fa sentire il muro casalingo (18-13) ed è di nuovo gioco fermo sul 20-14. Le ospiti mettono da parte qualche punto, ma un ace tutto trecatese chiude i giochi: 25-17.

Agil Igor Volley – Mondialclima Orago 3-0

Parziali (27-25; 25-23; 25-17)

Igor: Brandi, Sassolini V. 4, Coccoli, Valsecchi, Bosso 7, Sassolini H. 2, Maiezza (L), Garavaglia (L) ne, Galliano 5, Giorgetta 4, Perfetto 12, Pandolfi 15, Badalamenti ne. All. Ingratta.

Orago: Rouco 2, Maruca 2, Baratella (L), Rovelli 1, Tognini 2, Sconocchini 8, Sartore 6, Maiorano 13, Therqaj, Caputi 1, Ricci (L) ne. All. Parise.