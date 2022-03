Eurogymnica brilla anche nel Silver

Così come per il Gold, Eurogymnica crede fermamente nel Silver, un settore passato negli ultimi dieci anni da essere un contenitore dedicato alle ginnaste meno dotate ad un concentramento di talenti non più impegnati esclusivamente in una crescita finalizzata al Gold ma terreno di per se stesso di grandi sfide tra le più importanti società italiane. Non a caso, numerosi club dello Stivale negli ultimi tempi hanno tralasciato il settore Gold dedicandosi esclusivamente al Silver, facendo così lievitare il livello agonistico.

A Candelo, sabato scorso era di scena il livello LD ed EG si è accapparrata subito due ori. Il primo con Maria Giulia Ronco tra le Senior 1, finalmente sul gradino più alto del podio dopo averlo accarezzato già a Biella. Maria Giulia ha totalizzato 23,375 pt primeggiando in entrambi gli esercizi proposti (palla 11,325 e clavette 12,05). Il secondo oro lo ha conquistato una splendida Viola Titone tra le Senior 2, facendo segnare un totale di 24,125 in virtù di un buon cerchio (11,650) ma soprattutto di un superlativo esercizio alle clavette (12,475) risultato il punteggio più alto della gara.