MTS Ser vince la quarta gara consecutiva

Quarta vittoria consecutiva per le tigri santenesi dell'Mts Ser, che in trasferta a Bellinzago Novarese, contro il fanalino di coda, porta a casa il bottino di tre punti, portando Destefanis e compagne al quarto posto in classifica, con ancora una partita in meno.

Partita mai messa in discussione con il dominio sul campo della squadra ospite, che ha avuto solo qualche inflessione, sul finire del secondo e terzo set, dovuto a qualche errore di troppo più per distrazione che per merito delle padrone di casa.

Nel primo set Di Martino schiera Marengo in palleggio, Grassi opposto, Scapati e Fustini in centro, Garrone e Girardi in banda, Ronchetti libero. Inizio dirompente per le tigri santenesi, che con il turno al servizio di Fustini e Garrone, prendono le distanze dalle avversarie, che provano con ogni mezzo a cercare di difendersi, ma gli attacchi di Girardi e la stessa Garrone sono una sentenza per la difesa avversaria. Sarà poi un attacco in fast di Scapati a chiudere il primo set per 25 a 16.

Nella seconda frazione coach Di Martino conferma la stessa formazione del primo set e anche in questo set la formazione santenese parte con il piede sull'acceleratore. Con il primo turno al servizio di Marengo la squadra ospite è già sul 5 a 1. A metà del set, il parziale di differenza è già di 10 punti. Coach Di Martino, fa entrare Baiotto e Busso Lucia al posto di Grassi e Marengo.

Garrone tira forte dai nove metri e dalla seconda linea e siamo già a 21 a 11. Entrano anche Bertotto al posto di Giardi e Cannizzaro al posto di Ronchetti.

Qualche imprecisione e qualche distrazione delle ospiti e anche qualche decisione arbitrale poco felice, consentono alle padrone di casa di accorciare le distanze, ma alla fine è ancora Garrone a mettere a terra il 25° punto del secondo set.



Nel terzo set viene confermata Bertotto e Ronchetti rientrata al posto di Cannizzaro. Anche capitan Destefanis trova il suo posto in campo al posto di Fustini. L'Mts parte bene anche nel terzo set, ma non dominando come nelle frazioni precedenti. Le sorelle Busso picchiano forte ma si fatica a decollare a causa di qualche errore al servizio. Bertotto viene sostituita da Marini, in veste di giocatrice di seconda linea. Ancora una volta le padrone di casa riducono lo svantaggio dalle loro avversarie ma ci pensa Scapati con un bel muro dal centro a chiudere tutte le ostilità per 25 a 21.

Le tigri santenesi torneranno in campo martedì 15 marzo contro Pavic, per recuperare la partita del 26 febbraio rimandata per precauzione.

CAMPIONATO REGIONALE PALLAVOLO FEMMINILE SERIE C - GIRONE A - GIORNATA 20