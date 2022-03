San Giorgio Volley si impone in trasferta contro El Gall

Coach Bernardinello schiera in partenza Fradiante in palleggio con Ratto nella sua diagonale, Gauna e Gilè al centro, ali martello Lancieri e capitan Caretto. Libero Mondino. Risponde dall’altra parte della rete coach Arduindo con Arnaldi in regia, Pastorelli opposta, al centro Bergesio-Capella, da posto 4 capitan Nada e Trinchero, liberi Lazzarin-Protto.

Il match doveva dire se la sconfitta patita nel recupero con il Busca di tre giorni prima avesse lasciato alle chieresi qualche strascico o potesse essere considerato archiviato. Dai primi scambi di gioco si avverte che la gara è difficile e dura, d'altronde le padroni di casa (seppur giovanissime) occupano la quarta piazza della classifica. Il primo set scorre in perfetto equilibrio, con entrambe le formazioni concentrate a non lasciare l’iniziativa del gioco all’avversaria e si viaggia in perfetta parità sino al 12/12, dove un piccolo strappo da parte del Cascina Capello porta il set dalla sua parte chiudendolo 25-18.