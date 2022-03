Short Track: Cassinelli e Picco sul podio ai Campionati Italiani Assoluti e Junior

Un fine settimana all’insegna delle grandi emozioni e di qualche improvviso ribaltone ha visto andare in scena, sul ghiaccio del centro federale di Bormio, i Campionati Italiani Assoluti e Junior di short track . Nella competizione Senior , che ha tinto di tricolore le prestazioni di Luca Spechenhauser (Carabinieri) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle), piazzamento finale sul podio per il torinese Andrea Cassinelli . Il 28enne delle Fiamme Gialle, due medaglie olimpiche in staffetta a Pechino 2022, ha chiuso infatti al terzo posto nella classifica Overall maschile con 50 punti, alle spalle di Spechenhauser (94) e di Pietro Sighel (86).

Terzo gradino del podio nella generale della categoria Junior D, invece, per Alessandro Picco. L’atleta tesserato per la Velocisti Ghiaccio Torino ha raccolto nel week-end un secondo posto sui 777 metri e due terze piazze su 500 e 1000, terminando così le proprie fatiche in top3. Due quarti posti finali hanno invece contraddistinto gli Italiani di Massimiliano Picchiarelli tra gli Junior C e di Lucrezia Casagrande tra le Junior A: per il primo un secondo posto parziale sui 1000 metri, per la seconda una terza piazza sui 1500.