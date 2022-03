BEA Chieri a testa alta contro Casale

Domenica 13 marzo la Planet Smart City BEA Chieri ha ospitato al PalaCascinaCapello la Junior Casale per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C Gold , l’ottava del girone di ritorno. Dopo la difficile gara contro il Kolbe, i Leopardi hanno dimostrato energie e concretezza in campo, pur continuando a pagare il conto delle solite assenze contro la corazzata Monferrina. Intorno alla partita, va in scena la Women Night per celebrare la Giornata delle Donne, con tutte le atlete del settore femminile sugli spalti a tifare la Prima Squadra.

LA GARA

Con i soliti assenti Mosca, De Simone, Colli, Fassio e Stiffi, Coach Vassalli schiera Gile, Tulumello, D’Arrigo, Scalzo e il nuovo arrivato Matteo Abrate, al suo esordio in quintetto. Coach Cristelli risponde con Faranna, Apruzzo, Gay, Geraci e Raiteri.

In apertura Casale trova punti in contropiede e con rapide transizioni. Capitan Gile sblocca i chierese da dietro l’arco servito da D’Arrigo e tiene i Leopardi aggrappati (7-13), poi i viaggianti ne infilano altri due e Coach Vassalli è costretto a fermare tutto. Le squadre si rispondono colpo su colpo, con lo svantaggio che resta vicino alla decina fino a metà secondo quarto, quando Casale ingrana le marce e trova un nuovo mini-parziale di 0-5. Gli ospiti sono presto in bonus, Scalzo sfrutta le opportunità dalla lunetta, trova il gioco da tre punti ricevendo in mezzo al pitturato servito da Abrate e guida i suoi fino al 24-36 (alla fine saranno 14 punti per lui).

Dopo la pausa lunga, arrivata sul 28-42, Samija continua a colpire da fuori e Casale trova in fretta l’allungo fino a quota 53. BEA passa a zona e intercetta palloni. Tulumello usa bene il fisico e fa esultare il folto pubblico chierese, Tagliano va al ferro per il 34-55. I Leopardi insistono fino alla fine, con Gile a colpire in allontanamento dal mezz’angolo in apertura di ultima frazione. Gay è chirurgico dalla lunga distanza e dà ancora la carica ai suoi. BEA ricuce qualche lunghezza, poi Casale negli ultimi minuti riallunga fino al 54-85 impresso sul tabellone al suono dell’ultima sirena.

IL COMMENTO

«Affrontare squadre così forti nel nostro solito stato di emergenza continua a essere complesso, ma rispetto a domenica scorsa abbiamo fatto passi in avanti – commenta Coach Vassalli – I ragazzi sono scesi in campo con il giusto spirito e atteggiamento. Casale è un gruppo solito, candidato alla promozione in Serie B. Ora guardiamo avanti alla prossima settimana, con due sfide complesse quanto importanti».

PROSSIMO TURNO

Mercoledì prossimo, 16 marzo, la Planet Smart City BEA Chieri sarà impegnata sul parquet di Basket Club Serravalle per il recupero della prima giornata del girone di ritorno, rinviata per via dell’emergenza sanitaria. Palla a due alle 21 al Palasport di Serravalle Scrivia. Nella nona giornata del girone di ritorno, sabato 19 marzo, i Leopardi saranno ospiti di Arona Basket. Inizio gara ore 21.

PLANET SMART CITY BEA CHIERI – JUNIOR CASALE 54-85

Parziali: 11-22, 28-42, 43-67

BEA CHIERI: Sirbu, De Simone n.e., Vignoli n.e., Scalzo 14, Tulumello 6, De Mita, Abrate 4, Gile 9, Tagliano 7, Rivoira, D’Arrigo 14. All. Vassalli, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Monteleone, Add. arbitri Mazzardis.

CASALE: Banchero 2, Galluzzi 9, Martinotti 4, Geraci, Samija 19, Gay 11, Apuzzo 22, Raiteri 8, Faranna 8, Bialkoski 2, Evangelisti, Sanlorenzo. All. Cristelli, Ass. Carlaccini, Acc. Gozzini.

