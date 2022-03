Collegno Basket, il recap della settimana

Collegno Basket si aggiudica il recupero della seconda giornata sconfiggendo di "corto muso" il Kolbe. Partita al di sotto della media da un lato, e al di sopra dall'altro, soprattutto nel primo tempo. Ma, considerata l'infermeria ancora piena, questa sera per i padroni di casa era più importante fare risultato rispetto a giocare una partita piacevole per il pubblico. I due punti sono arrivati, e quindi i leoni possono guardare con serenità alla difficile trasferta di sabato prossimo a Savigliano

Collegno - Kolbe 65-64

Parziali (18-17; 35-34; 54-50)

Collegno: De Bartolomeo 13, Borgialli 13, Tuninetto 7, Trovato 4, Bossola ne, Villata 3, Framarin 9, Brentin ne, Mortarino 2, Perotti 9, Beltrami ne, Utieyin 5. Allenatore: Spanu. Assistenti: Roselli e Zamperin.

Kolbe: Russano 17, Aralla 1, Abrate 11, Opyio ne, Di Matteo, Orecchia ne, Paulina 13, Agbogan 8, Trinchero 6, De Santis 8, Casetta ne. Allenatore: Abrate. Assistente: Bandini.

Collegno Basket vince un'altra partita con il minimo scarto non per demeriti propri ma, più probabilmente, per la bravura dei padroni di casa di stare a contatto per tutta la partita affidandosi ad una costruzione di gioco finalizzata unicamente al tiro della lunga distanza, come confermato dalle 15 triple registrate a referto a fine serata. Per Collegno i soliti quattro giocatori in doppia cifra ma, anche, tanto appannamento causato dall'aver dovuto disputare 5 partite nello spazio di diciotto giorni. Si riprende domenica prossima a Rivarolo, vittorioso nel derby del Canavese contro Ciriè, ed in cerca di punti per alimentare le proprie speranze di agganciare il treno dei playoff.

Savigliano - Collegno 83-84

Parziali (21-21, 39-39, 67-60)

Savigliano: Marchetti ne, Quercio 3, Sabena ne, Baruzzo 15, Morandi, Danna 5, Maccario 27, Bernabei, Drame 16, Di Gennaro 15, Icardi 2. Allenatore: Arioli.

Collegno: Corgnati 5, De Bartolomeo 3, Borgialli 16, Tuninetto 21, Trovato 1, Bossola ne, Villata, Framarin 4, Brentin ne, Mortarino 13, Perotti 18, Utieyin 3. Allenatore: Spanu.

LE GIOVANILI

L'Under 13 Silver inizia la seconda fase top, con una sconfitta (50-41) contro San Paolo e una vittoria al Kolbe (56-51) dopo un supplementare!

L'Under 19 Eccellenza, sempre i grande emergenza, cade a Borgomanero (100-48).

L'Under 16 Gold fa bottino pieno contro Verbania (86-56) e nel clasico contro 5 Pari (64-78).

L'Under 13 Gold vince contro San Mauro (58-47), vince la 15 Eccellenza a Tortona (69-53), vincono anche l'Under 14 Gold a Biella (88-60) e l'Under 17 Eccellenza contro Novara (78-71).

Perde nella prima partita della seconda fase l'Under 14 Silver a Carmagnola: 62-39).

PROSSIMI APPUNTAMENTI



Martedì 15 Under 19 Eccellenza vs Pegli ore 20:45

Mercoledì 16 Under 17 Eccellenza @Novara ore 19:30

Giovedì 17 Under 19 Eccellenza @Vado ore 20:45

Sabato 19 Under 13 Gold @Biella ore 14:30

Sabato 19 Under 14 Gold @Borgomanero ore 14:30

Sabato 19 Under 17 Eccellenza @Ornavasso ore 15:00

Domenica 20 Under 17 Eccellenza vs Cus Torino ore 11:30

Domenica 20 Under 15 Eccellenza @ Genova ore 15:00

Domenica 20 Under 14 Silver vs Franzin ore 16:00

Domenica 20 Serie C Gold @Rivarolo ore 18:00